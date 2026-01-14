La inflación en Santa Fe fue mayor que la media nacional: 33% en 2025

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) informó este miércoles el índice de inflación correspondiente a diciembre en la provincia de Santa Fe. De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC Santa Fe), los precios registraron un incremento del 2,6% durante el último mes de 2025.

Con este resultado, la inflación acumulada en la provincia a lo largo de todo el año pasado alcanzó el 33%, ubicándose apenas por encima del promedio nacional difundido por el INDEC, que fue del 31,5%. La cifra representa una fuerte desaceleración respecto de 2024, cuando el aumento de precios había sido del 114,6%, es decir, 81,6 puntos porcentuales más que en 2025.

El dato anual confirma un cambio significativo en la dinámica inflacionaria. El registro de 2025 quedó muy por debajo no solo del año anterior, sino también del máximo histórico alcanzado en 2023, cuando la inflación en Santa Fe llegó al 215,4%, marcando uno de los períodos más críticos en materia de precios.

En cuanto al comportamiento de diciembre, el informe oficial del IPEC señala que el aumento estuvo impulsado principalmente por el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que subió un 3,8%, superando al índice general y acumulando un incremento del 35,6% en todo el año. Le siguieron “Vivienda y servicios básicos”, con una suba del 2,6%, y “Transporte y comunicaciones”, con un aumento del 2,4%.

El resultado de 2025 constituye el nivel de inflación más bajo registrado en la provincia desde 2017, cuando el índice había sido del 26,1%. A partir de ese año, la inflación retomó una tendencia ascendente: 49,3% en 2018, 53,1% en 2019, una baja transitoria al 36,6% en 2020 como consecuencia de la pandemia, y luego un fuerte rebote que llevó los precios al 92,6% en 2022 y al récord de 2023.

Según el análisis de los datos, la desaceleración observada en 2025 respondió a un proceso gradual. Si bien la inflación no logró perforar de manera sostenida el piso del 2% mensual, se mantuvo muy por debajo de los registros de años anteriores. Para dimensionar el cambio, basta recordar que en diciembre de 2023 la inflación mensual en Santa Fe había sido del 27,9%.

