Paritaria central: el gobierno provincial anunció la convocatoria para el próximo lunes

Maximiliano Pullaro aseguró esta mañana que “el lunes vamos a convocar a los gremios de la administración central de la Provincia para dialogar”, en referencia a la negociación paritaria. El mandatario lo anunció durante una conferencia de prensa realizada en el salón Blanco de Casa de Gobierno, en la ciudad capital, luego de la presentación oficial del programa de Intervención Barrial Focalizada (IBF) para reducir la violencia en cuatro barrios conflictivos de la capital provincial.

En la oportunidad, el gobernador reiteró que “vamos a pagar sueldos en función de cómo crecen los ingresos de la provincia. Hoy nos vamos a reunir con los docentes y el lunes vamos a citar a la paritaria central para dialogar, poner los números arriba de la mesa y llegar al mejor acuerdo que podemos pagar. Porque de nada sirve acordar y el mes que viene “esgrimir que la recaudación bajó y que no se puede sostener ese acuerdo”, explicó.

Durante su exposición sobre los números de la Provincia, el titular del Ejecutivo recordó que “el año pasado tuvimos una inflación del 215%; un incremento de la masa salarial del 156%; un aumento de salarios de un 134%; y un incremento de recursos del 122%. Es decir, los recursos crecieron muy por debajo de la inflación”, precisó.

En relación con la propuesta concreta que se les hará a los gremios, Pullaro indicó que va a tener que ver con “el incremento de recursos, con lo que podemos pagar; si hacemos lo contrario, vamos a tener un conflicto en muy poco tiempo. Y a esto lo planteamos por dos motivos: primero, porque hubo un alto nivel de inflación producto de un gobierno irresponsable que se basó en la emisión monetaria y nos llevó a los niveles más altos de inflación; y segundo, porque hubo un incremento de la masa salarial ya que el gobierno anterior dejó 13.000 personas más en Planta Permanente del Estado. El gobierno saliente y los gremios sabían que, con el aumento de la masa salarial en los últimos seis meses, se estaba incumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Hubo una bomba de tiempo que todos sabían que iba a explotar en enero”, manifestó.

Apuntó que “si nosotros pagamos un incremento salarial superior al que podemos, en un par de meses lo vamos a incumplir y, fundamentalmente, no vamos a poder mantener los patrulleros ni las ambulancias; y no vamos a poder arreglar los edificios de las escuelas y de los hospitales. Nosotros tenemos que mirar todo, no sólo la paritaria, para que el Estado funcione, para comprar móviles y ambulancias -y reparar las que nos dejaron en estado pésimo-, para realizar el bacheo de rutas y, así, brindarle los mejores servicios a la comunidad”.

Más adelante, no obstante, el gobernador afirmó: “Yo me comprometo a que los salarios van a estar por encima de los niveles de inflación, si la recaudación está por encima de esa inflación”, aclaró. “La economía es cíclica y hoy la recaudación está por debajo de la inflación, pero muchas consultoras ya pronostican que, en el segundo semestre del año, la inflación va a descender y la recaudación va a aumentar”, consignó.