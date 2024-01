Argentina rescató un empate sobre la hora ante Paraguay en su debut preolímpico

El seleccionado argentino logró un empate ante Paraguay en Venezuela, donde tuvo un buen comienzo de partido, con rotación, toque y desmarque en la mitad de la cancha, protegiendo el balón con circulación corta y profundización por los costados, especialmente el izquierdo donde avanzaba Valentín Barco desde su originario lugar de lateral por ese sector.



Pero su sociedad con Santiago Castro por ese lado tenía su espejo por derecha, donde hacían lo propio Joaquín García con Pablo Solari, siempre buscando el 2-1 ante los marcadores de punta rivales.



Estos argumentos le hicieron sentar una superioridad en el encuentro a los de Javier Mascherano que sobre la media hora de esa etapa inicial ya los habían hecho acreedores a la ventaja.



Pero la falta de contundencia, de pimienta dentro del área rival, sin un delantero de punta definido porque Castro , como quedó dicho, se tiraba hacia atrás o los costados para jugar a uno o dos toques, le fueron impidiendo al equipo argentino alcanzar esa merecida diferencia.



Los paraguayos de Carlos Jara Saguier apostaban entonces a un error de los argentinos en la circulación para lograr un contraataque que encontrara los espacios que los condujeran hacia el arco del seguro Leandro Brey.



Un tiro de esquina que no pudo ser rechazado por su compañero de Boca, Cristian Medina y casi se mete olímpico, y alguna salida con un mal pase interior que propició un mano a mano como por ejemplo el que le obturó al huracanense Marcelo Pérez, fueron dos de las grandes intervenciones del arquero ex Los Andes durante la primera etapa.



El segundo tiempo encontró en cambio a otra selección argentina, que ya no tuvo tanta claridad como en los primeros 45 minutos, lo que derivó en un desarrollo más equilibrado, lo que obligó a Mascherano a empezar a mover el banco para sumarle más buen pie en esa zona media tan trajinada.



Cuando promediando ese período final los argentinos parecían no pasar sobresaltos, Nicolás Valentini se apresuró en un cruce y cometió un penal en apariencia innecesario, que finalmente Diego Gómez, compañero de Lionel Messi en Inter Miami, transformó en la inmerecida victoria parcial para los albirrojos.



Mascherano sacudió entonces el árbol con fuerza haciendo ingresar al "Diablito" Claudio Echeverri, Federico Redondo, Máximo Nardoni y Luciano Goundou para atropellar a su rival, pero con más fútbol, lo que se volvió una intención plausible y merecedora de un mejor resultado.



Pero debió esperar demasiado el conjunto albiceleste para alcanzar al menos el objetivo de rescatar un punto, ya que lo logró sobre los 45 minutos tras una buena gestión individual inicial de Echeverri y una definición de Goundou en, como mínimo, posición dudosa, que los paraguayos reclamaron como offside.



La conquista fue muy celebrada por Mascherano, que llega a este certamen golpeado por dos frustraciones previas en su novel carrera de entrenador dirigiendo al Sub-20 y veía como el comienzo de esta búsqueda olímpica también se daba con derrota.



Pero el empate al menos salvó la ropa pensando en una clasificación muy complicada en esta Zona B en la que en esta jornada inicial tuvo fecha libre Uruguay y de la que dos de sus cinco participantes pasan al cuadrangular final del que surgirán los dos seleccionados que se quedarán con esas únicas plazas disponibles para los Juegos Olímpicos de París 2024.



Por eso será importante que el miércoles próximo desde las 20 de Argentina (una hora menos en Venezuela) ante Perú pueda sumar de a tres unidades, ya que justamente los incaicos se impusieron hoy en el debut a Chile por 1 a 0 con gol de Francesco Flores a los 22 minutos del complemento.



En cuanto a la Zona A, en la que tuvo fecha libre Brasil, el seleccionado de Ecuador doblegó con comodidad al de Colombia por 3 a 0 mientras que el local Venezuela y Bolivia empataron también ayer en tres goles por bando.



- Síntesis -



Argentina: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolas Valentini y Valentín Barco; Ezequiel Fernandez, Juan Sforza y Cristian Medina; Thiago Almada; Santiago Castro y Pablo Solari. DT: Javier Mascherano.



Paraguay: Ángel González; Alan Núñez; Gilberto Flores, Leonardo Rivas y Dejesús López; Juan Cardozo, Diego Gómez, Wilder Viera y Fabrizio Peralta; Marcelo Pérez e Iván Leguizamón. DT: Carlos Jara Saguier.



Goles en el segundo tiempo: 22m. Gómez (P), de tiro penal y 45m. Goundou (A)..



Cambios en el segundo tiempo: 7m. Kevin Parzajuk por Marcelo Pérez (P), 18m. Baltasar Rodríguez por Medina , 26m. Claudio Echeverri por Solari (A) y Federico Redondo por Sforza (A), 29m. Fernando Cardozo por Leguizamón (P), 38m. Máximo Nardoni por García (A) y Luciano Goundou por Castro y 39m. Enso González por Gómez (P),



Amonestados: De Césare y Barco (A). Leguizamón, Dejesús López y Parzajuk (P).



Cancha: Polideportivo Misael Delgado (Valencia-Venezuela).



Árbitro: Flavio Rodrígues de Souza (Brasil).

Probables formaciones

Argentina: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Cristian Medina, Juan Sforza y Ezequiel Fernández; Pablo Solari, Luciano Gondou y Thiago Almada. DT: Javier Mascherano.



Paraguay: Ángel González; Alan Núñez, Ronaldo Dejesús, Gilberto Flores y Daniel Rivas; Fabrizio Peralta y Wilder Viera; Iván Leguizamón, Enso González y Marcelo Fernández; Marcelo Pérez. DT: Carlos Jara Saguier.



Árbitro: Flavio de Souza (Brasil).



Estadio: Polideportivo Misael Delgado, Valencia.



Hora de inicio: 20.00.



TV: TyC Sports y Dsports.