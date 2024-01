Organizaciones feministas rechazaron el DNU de Milei

La Cámara de Diputados de la Nación recibió a través de diputadas y diputados del Bloque Unión por la Patria (UxP) las críticas y el rechazo que el movimiento feminista de Argentina formuló al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica de Javier Milei, y al proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" presentada por el actual gobierno nacional.



Con la presencia de un importante número de ONGs feministas y de mujeres políticas y de organizaciones sindicales y sociales, se "confirma que durante los 40 años de democracia, el Movimiento de Mujeres como colectivo organizado se fue constituyendo en un trascendente actor que la sociedad argentina no puede ni debe ignorar", informó este viernes la organización en un comunicado.



"Ha sido a través de sus propuestas y movilización que en nuestro país se pudo fundar y consolidar con consenso un paradigma de igualdad de género y de reconocimiento de las mujeres como sujeto político social de relevancia para la convivencia de la comunidad", agregó.



El Movimiento analizó que "resulta paradojal -pero no lo es- que algunas de las figuras políticas más visibles y rudas del actual gobierno, sean mujeres que exhiben conductas autoritarias, reactivas a la igualdad social, insolidarias con sus congéneres. Participan de la filosofía que, sin verguenza ni registro de su anacronismo, expuso Javier Milei en Davos y que entre otras barbaridades, asigna al universo femenino el 'deber' de ser variable y sostenibilidad del capitalismo".



"Las mujeres 'en casa' garantizando la reproducción social y no complicando el mercado de trabajo, las mujeres calladas realizando por baja paga los trabajos de las que ejercen y destacan fuera del hogar. De allí que Villarruel, Karina Milei, Bullrich, Mondino, Lemoine y otras sobreactúen la estigmatización al feminismo y la propuesta de hacer retroceder las conquistas logradas por las mujeres del siglo XX y XXI, en el mundo y en toda la Región", expresó el colectivo.



Asimismo, indicó que "cuando las transformaciones se hacen constitutivas de un nuevo paradigma y permean las clases sociales, las generaciones y las culturas, los retrocesos acechan, pero la resistencia y la defensa de las libertades y bienes sociales conquistados se convierten en banderas intergeneracionales, intersectoriales y, sobre todo, se hacen carne en las luchas populares, conscientes de cuánto la libertad y progreso de cada parte, fortalece al conjunto y mejora la vida, también de los varones y de las niñeces".



"Por este motivo sintetizamos nuestras demandas y agendas en una sola posición: rechazo al DNU 70/2023, cuestionamiento a la desregulación y ajustes de la economía y la impugnación al tratamiento express de la Ley ómnibus por su ataque a las leyes garantía de los derechos de las mujeres y sus propuestas de saqueo, despojo, negocios y desaparición del Estado", finalizó.



La presentación lleva la firma de Juliana Marino, Virginia Franganillo, Nelly Minyersky, Estela Diaz, Maria del Carmen Feijoo, Diana Maffia, Zunilda Valenziano. Secretaria de Género UPCN, Marta Alanis. Católicas por el derecho a decidir, Norma Durango, Marcela Durrieu y Liliana Hendel, entre otras.