Litoral Gas solicitó un aumento de entre 86% a 119% a partir del 1º de febrero

En el marco de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la empresa Litoral Gas solicitó un aumento de tarifas de entre el 86% y el 119% por ciento para clientes residenciales.

El representante de la empresa prestadora del servicio de gas natural, Daniel Molinari, mostró un ejemplo de las facturas promedio para graficar el incremento que se concretará si se aprueba el pedido de la empresa.

En ese maerco, quienes no tengan el beneficio del descuento del 30% por zona fría y estén en el segmento R1 de consumo, pasarían de pagar $5.834 a $10.876. Por su parte, los usuarios del nivel R3 pasarán de pagar $4.423 a $9.691.

Para la mayoría de los clientes de Litoral Gas –ya que el 83 por ciento está bajo el segmento del beneficio por zona fría– el aumento será el siguiente en una factura promedio: el nivel 1 pasará de $4.084 promedio a $7.613 (86 por ciento de incremento) y el nivel 3 subirá de $3.096 a $6.784 (119% de aumento).

Finalmente, para las pequeñas y medianas empresas la suba sería en promedio de $10.832 más $4.982 de impuestos.

Por otra parte, Molinari propuso asignar totalmente al cargo fijo la adecuación de la tarifa transitoria de distribución solicita para los clientes residenciales manteniendo el valor del cargo variable incluido en los cuadros tarifarios vigentes. El objetivo es morigerar el salto en los meses invernales, explicó.

El Gobierno anticipó que implementará una modificación en los criterios de segmentación de la tarifa del servicio de gas natural, con la aplicación de una Canasta Básica Energética, en el marco de una "nueva conceptualización" de los subsidios, y que se efectuará un "traslado gradual" a lo largo de un plazo de tres meses -que comenzará el 1 de febrero- del precio mayorista a la factura final.

Así lo presentó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. En ese marco, las compañías distribuidoras y transportadoras de gas natural también presentaron sus propuestas de recomposición de tarifas en función de los retrasos acumulados en los últimos años, a la que sumaron la aplicación de un índice de actualización mensual por la evolución de los precios mayoristas, a partir del 1° de febrero.

Cuestionamiento

El presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, consideró que la audiencia pública en la que se discutió la tarifa del gas natural es "nula" porque "debería haberse hecho mixta, aceptando la presencialidad para tener una visión más certera" de la propuesta que establece incrementos y modificaciones en el esquema de segmentación de los subsidios.



"No han entregado la documentación y para una audiencia pública de este tipo debe establecerse la documentación fehaciente para que los consumidores puedan discutirlo; tiene que estar en el expediente", dijo Bassano.



El representante de los consumidores advirtió que en la audiencia "no discuten el piso" de las tarifas compuesto por "el precio de gas en boca de pozo ingresando a transporte".



"Lo que están tratando de hacer es la aplicación que quieren las empresas, a valor dólar, y al que no le gusta, se corta el gas y esto ocasiona lo que se llama pobreza energética", completó.



Para Bassano, este accionar "es un abuso del derecho establecido en la Constitución y en el nuevo Código Civil".



A modo de cierre, el titular de Adduc lamentó que haya "6 millones de usuarios que no tienen gas natural y deban adquirir garrafas por $16.000. El gas que tenemos en nuestro subsuelo lo vamos a pagar a precio internacional. Lo único que hacen es empujarnos a una miseria eterna".