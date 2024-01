Las ventas minoristas pymes completaron el año con una notoria caída

Las ventas en los comercios minoristas pymes registraron en diciembre una caída de 13,7% en términos interanuales, con lo que el acumulado de 2023 cerró con un retroceso de 3,4%, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Frente a noviembre pasado, por su parte, las ventas minoristas reflejaron una merma de 11,2%.



Desde CAME señalaron que a lo largo de 2023 “sólo el rubro de Calzado y marroquinería exhibió un exiguo crecimiento del 0,4%”.



En el caso puntual de las ventas por Reyes Magos señalaron que “también disminuyeron en el mismo nivel: retrocedieron un 13,6%” respecto a igual período del año pasado.



Los resultados surgen del Índice de Ventas Minoristas Pymes de CAME, elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.256 comercios minoristas del país, realizado del 2 y 5 de enero de 2024.



Desde la entidad -en un comunicado- destacaron que diciembre resultó ser “el mes más desafiante para el sector del comercio pyme, que tenía la esperanza de compensar las pérdidas acumuladas entre enero y noviembre; mientras que es tradicionalmente un período destacado del año”.



Argumentaron que esto se debió a que “los consumidores se encontraron en el cierre del 2023 con un cambio de precios abrupto en los bienes y servicios, que limitaron su capacidad de compra, y tampoco el mercado fue generoso en opciones de financiamiento y ofertas, lo que obligó a administrar cuidadosamente los recursos disponibles”.



Así, los siete sectores relevados finalizaron diciembre en baja, liderados por Alimentos y bebidas, donde las ventas a precios constantes se hundieron 19,8%, mientras que durante el transcurso del año, solo el rubro de Calzado y marroquinería mostró un leve aumento del 0,4%, a precios constantes.



Por sectores, el de peor performance en el acumulado anual resultó ser Alimentos y bebidas, con una baja de 5,7% respecto de 2022; mientras que el de mejor evolución resultó ser el rubro de Calzado y marroquinería, con una suba de 0,4%.