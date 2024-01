Luciano Benavides quedó segundo del podio sudamericano de motos

El argentino Luciano Benavides (Husqvarna) se clasificó este domingo en el segundo puesto de la etapa 2 del Rally Dakar 2024, que tuvo un podio netamente sudamericano luego de los 655 kilómetros (463 cronometrados) entre las localidades de Al Henakiyah y Al Duwadimi, al centro del territorio de Arabia Saudita.



El salteño ingresó entre los chilenos José Ignacio Cornejo (Honda), ganador del parcial, y Pablo Quintanilla (Honda) -tercero- con un tiempo de 4 horas, 30 minutos, 16 segundos y una diferencia de 6m.35s. en relación al primero.



El menor de los hermanos Benavides, que busca este año su primera consagración en el rally más exigente del mundo, recuperó los nueve puestos que había perdido en la etapa 1, después de las complicaciones que le presentó un trazado con exceso de piedras.



El piloto del equipo oficial Husqvarna se ubica en el quinto puesto de la clasificación general, con un registro de +17m.33s. respecto del botsuano Ross Branch (Hero), que mantuvo este domingo su posición de privilegio pese a llegar duodécimo a Al Duwadimi, localidad situada unos 310 kilómetros al oeste de la capital Riyadh.



El bicampeón Kevin Benavides (KTM), defensor del título, perdió terreno con el decimonoveno lugar firmado este domingo (+20m.05s.), uno por delante de su compatriota riojano Diego Gamaliel Llanos (KTM).



El corredor de la escudería Red Bull, octavo en las posiciones globales antes de la segunda etapa, salió del top ten y ahora ocupa el duodécimo puesto, a 23m.50s. de Branch.



"Ha sido una etapa difícil para mí, con una navegación complicada en la que he cometido algunos errores. Así son las cosas en el Dakar, a veces las cosas no salen tan bien como deberían. Voy a concentrarme en mañana", lamentó el argentino.



La división quads replicó en la segunda etapa el mismo podio que el día anterior, con el bonaerense Manuel Andújar (Yamaha) en el tercer lugar detrás del brasileño Marcelo Medeiros y el eslovaco Juraj Varga, ambos también con unidades de la misma marca.



El bicampeón titular francés Alexander Giroud (Yamaha) quedó ubicado en el cuarto puesto después de sufrir una penalización de 15 minutos.



En horas de la tarde se confirmó el abandono del piloto argentino Francisco Moreno Flores (Yamaha Raptor), dos veces subcampeón (2022 y 2023) y ganador del prólogo en Quads, que le dio inicio a esta competencia.



Además, era uno de los candidatos a pelear por los primeros puestos en su categoría.



El mendocino sufrió una rotura en la parrilla de la suspensión durante el transcurso de la segunda etapa, por lo que se vio obligado a abandonar.



"Se rompió el cuatri. Esta vez me tocó a mí. Se rompieron las parrillas. Muy temprano, en la etapa 2. Son así los fierros, el Dakar termina acá me parece", lamentó -en medio de un llanto- Moreno Flores, mediante un video en su red social Instagram.



Es el primer abandono de un argentino en el Dakar, pese al pronóstico negativo en las próximas horas, tanto él como su equipo evaluarán las condiciones del “Cuatriciclo” para resolver si se 'reengancha' más adelante en la carrera.



El salteño recuperó nueve puestos que había perdido en la primera etapa. Foto: @dakar



Ese mismo ordenamiento se refleja en la clasificación general de la categoría, que Medeiros domina con un acumulado de 12 horas, 18 minutos, 38 segundos, a 6m.52s. del eslovaco, 14m.12s. del argentino campeón en 2021 y a 35m.22s. del francés.



Otro francés hizo historia este domingo: el legendario Stéphane Peterhansel igualó el récord de etapas ganadas en auto en el Dakar, al imponerse en el segundo tramo con un tiempo de 3 horas, 54 minutos, 40 segundos, escoltado por su compatriota Sebastien Loeb (Prodrive) y el estadounidense Seth Quintero (Toyota).



"Monsieur Dakar", máximo ganador histórico de la prueba con 14 títulos (seis en moto, ocho en auto), obtuvo su 50 victoria parcial y empardó al finlandés Ari Vatanen, que alcanzó ese número entre las ediciones de 1987 y 2004.



Peterhansel, de 58 años, ganó sus primeras dos etapas en 2000 y luego sumó 1 (2002), 6 (2003), 2 (2004), 4 (2005), 3 (2006), 4 (2010), 1 (2011), 3 (2012), 2 (2013), 4 (2014), 3 (2016), 3 (2017), 3 (2018), 2 (2019), 4 (2020), 1 (2021) y 1 (2022) más la de este domingo.



Considerado su historial sobre dos ruedas, el francés acumula 83 triunfos "chicos" en el rally más exigente del mundo.

En las posiciones globales de la actual edición, Peterhansel se ubica noveno a 13m.16s. del español Carlos Sainz (Audi), que mantuvo hoy el liderazgo con un octavo puesto pero con estrecha diferencia (1m.51s.) en relación al escolta saudí Yazeed Al Rajhi (Toyota).



Los cinco primeros autos del Dakar 2024 están separados por una diferencia menor a los diez minutos: Sainz, Al Rajhi, Loeb, Quintero y el belga Guillaume De Mevius (Toyota), ganador del parcial del sábado.



El qatarí Nasser Al Attiyah (Toyota), campeón 2022 y 2023, se posición séptimo (+12m.16s.) y el argentino Juan Cruz Yacopini (Toyota), en el vigesimosegundo lugar, lo que implicó un retroceso de diez escalones debido al puesto 48 que firmó en la segunda etapa.



El Dakar 2024 se disputa hasta el próximo viernes 19 de enero con un recorrido de 7.891 kilómetros (4.727 cronometrados) en doce etapas hasta llegar a la meta en Yanbu. El tercer segmento se disputará este lunes entre Al Duwadimi y Al Salamiya en un trazado de 438km. de especial y 295 de enlace.