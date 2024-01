Rafa Nadal se pierde el Abierto de Australia por una lesión muscular

El español Rafael Nadal no participará del Abierto de Australia, primer Grand Slam del 2024 a jugarse entre el 14 y el 28 de enero, a causa de un microdesgarro en un músculo que sufrió en el torneo de Brisbane durante el partido de cuartos de final con el australiano Jordan Thompson.



"Durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que, como saben, me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión, y eso es una buena noticia", señaló Nadal en la red social X.



El tenista balear admitió que, en ese estado, es imposible "competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets. Vuelvo a España para consultar a mi médico, recibir tratamiento y descansar".



"Trabajé muy duro durante el año para este regreso y, como siempre mencioné, mi objetivo es estar en mi mejor nivel en tres meses. Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada", analizó con optimismo.



Al hacer un balance de sus primeros partidos del año el tenista destacó: "Tenía muchas ganas de jugar en Australia, pude hacerlo en algunos partidos que me hicieron muy feliz y eso siempre es positivo".



Con 37 años y tras dos operaciones de cadera que le impidieron jugar desde enero de 2023, Nadal regresó este año al circuito en el ATP de Brisbane y superó dos rondas con victorias ante el austríaco Dominic Thiem (98°) y el australiano Jason Kubler (102°).