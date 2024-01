Crítico comunicado del concejal Mario Montenegro a las primeras decisiones del intendente municipal

Por Santotomealdía

El concejal del bloque UCR – Encuentro Progresista, Mario Montenegro, expresó públicamente su postura con relación al conflicto entre el gobierno municipal y el sindicato ASTEOM y fue sumamente crítico con el accionar del intendente.

“No han pasado ni treintas días de la nueva gestión que ya se suma un nuevo inconveniente para los trabajadores, y también para la ciudadanía, que sigue sin respuestas en cuanto a la prestación de servicios esenciales”, sostuvo Montenegro, en un comunicado emitido este jueves.

A continuación, el concejal marcó que “enero y febrero son meses donde parte del personal se toma sus vacaciones, por lo cual se cuenta con menos personal”. En el mismo sentido, destacó que “se viene de una situación de déficit en la prestación de servicios por falta de herramientas, de maquinarias, de camiones, etc.”.

“Y el intendente agrega otro conflicto, que es restar 53 trabajadores, la posibilidad de que si el conflicto no se resuelve se tomen medidas de fuerza, con menos días de trabajo concreto”, completó.

Bajar los decibeles

Para Montenegro, la decisión tomada por el jefe del Ejecutivo local “requiere de un pormenorizado análisis área por área -que no lo hicieron los funcionarios con veinte días de gestión- para evaluar qué órdenes de trabajo se renovaban y cuáles no, en función de un plan de trabajo”.

“No acompañamos las formas de reclamos, pero tampoco acordamos la forma intempestiva e inconsulta de dejar a 53 trabajadores sin su orden de trabajo”, aclaró el concejal.

En el mismo sentido, Montenegro señaló que “en este grupo (de 53) o en otros, bajo otro formato de contratación, hay situaciones de todo tipo. Por eso, instamos al Intendente a mostrar empatía, bajar los decibeles, no usar eufemismos como ‘acá no se cesanteó a nadie, no se echó a nadie’, rozando el cinismo, para esconder que 53 trabajadores municipales empezaron el año sin trabajo”.

Fenómeno del niño

En relación a la situación de emergencia hídrica, el legislador de Encuentro Progresista recordó que desde su banca “lo venimos pidiendo mucho antes que comenzara el fenómeno del niño, sabemos que son fenómenos naturales, hay que estar preparados para afrontarlos y eso se hace organizándose antes de que sucedan, estableciendo un protocolo de actuación, donde cada institución tiene un rol que cumplir, donde cada agente sabe lo que tiene que hacer ante tal o cual situación, y dejar el menor espacio a la eventualidad”. .

“Entendemos que el gobierno municipal está haciendo sus primeros pasos en el manejo del Estado. Uno puede entender la inexperiencia, lo que no acepto es la improvisación”, disparó Montenegro.

“Cuando se tienen tres meses para realizar una transición ordenada, buscando los consensos en relación a temas centrales de interés de la ciudadanía, lo que vimos es un par de reuniones donde el intendente asistía solo a la convocatoria de la intendente saliente y no la de equipos trabajando a la par antes de asumir, para poder conocer el estado actual de las cosas”, remarcó a continuación.

“En este poco tiempo no vemos ningún plan que apunte a la mejora de los servicios, a recuperar el parque automotor, a recomponer las herramientas. Lamentablemente, es una constante de prueba y error, que lo único que hace es no modificar el estado de las cosas”, finalizó.