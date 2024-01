El Gobierno recibirá al FMI para “renegociar el acuerdo virtualmente caído”

El Gobierno nacional mantiene con la Confederación General del Trabajo (CGT) "un canal de diálogo abierto", aunque no está dispuesto a negociar una "Argentina libre" que incluya "terminar con la pobreza y la indigencia", aseguró el portavoz presidencial Manuel Adorni, en referencia a la relación entre el Poder Ejecutivo y la central de trabajadores, que la semana pasada anunció un paro general para el 24 de enero.



En su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno tras la reunión de Gabiente, Adorni confirmó además que el jueves próximo recibirán una comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) para abordar el acuerdo firmado con ese organismo multilateral de crédito, así como también la asistencia del presidente Javier Milei al Foro Económico Mundial de Davos.

"Dos caminos"

Durante la reunión de Gabinete que encabezó, como todos los días, el presidente Milei, se abordó, entre otros aspectos económicos, el tránsito legislativo de las distintas iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo y que la Casa Rosada presenta como un escenario para que queden expuestos "dos caminos" de país.



Fue el propio Adorni quien, en su habitual conferencia de prensa con los medios acreditados en Casa de Gobierno, dividió la arena política frente a los cambios que impulsa el gobierno de Milei entre quienes pretenden "transformar Argentina" y quienes quieren que la mitad del país sea pobre.



“Comenzamos un proceso legislativo donde hay dos caminos: el querer cambiar y transformar esta Argentina en una Argentina mejor, más libre, donde quien quiera trabajar y quien quiera invertir pueda hacerlo, todo sin el peso del Estado en sus espaldas (...) Quien no acompañe será porque efectivamente considera que la mitad del país pobre, que el 60% de niños pobres, que los cinco millones de indigentes, que la falta de empleo, que el salario promedio de 300 dólares y que estar alejados del mundo es el camino", señaló.



El portavoz recuperó así buena parte de los conceptos ya vertidos por el propio Jefe de Estado en su mensaje de fin de año cuando dijo que "los diputados y senadores de la nación se van a encontrar ante dos opciones: rechazar la ley y continuar con el modelo que nos ha empobrecido o aprobarla para hacer un cambio profundo y abrazar las ideas de la libertad".

Leyes

Sobre el tratamiento de las leyes enviadas por el Ejecutivo, son un tema de intercambio constante y han sido tratadas en el Gabinete nacional durante las tres semanas que van desde que La Libertad Avanza (LLA) llegó a Balcarce 50.



"Todos los ministros se han mostrado predispuestos a participar de las reuniones en el Congreso", explicó una fuente que no dudo en incluir entre los posibles expositores a Federico Sturzenegger, un asesor que es autor de buena parte de las reformas legislativas propuestas por la administración de Javier Milei.



"Canal de diálogo abierto"

Consultado sobre las negociaciones con espacios opositores y específicamente con la CGT, Adorni aclaró que hay "un canal de diálogo abierto", aunque advirtió que en esa instancia no se está dispuesto a negociar una "Argentina libre" que incluya "terminar con la pobreza y la indigencia".



"El canal de diálogo está abierto. Lo que no se negocia es la Argentina libre, querer terminar con la pobreza, la indigencia. Queremos ser un país normal y eso no se negocia", dijo.



Sostuvo que el presidente Javier Milei, "cuando se lanzó a su carrera" por la primera magistratura, expuso "una visión de país" y "la gente lo eligió" para cumplirla, por lo que "todos los que quieran sumarse a su idea están invitados".



"O estás con la Argentina que queremos o estás con la Argentina del pasado", aseveró.



Al respecto, señaló que 2024 será para el Gobierno para seguir "encarando los cambios" y, en ese sentido, convocó a "toda la dirigencia política, sindical" a "formar parte de este cambio profundo, siempre en línea con la urgencia y la situación de extrema delicadeza que tiene la Argentina, especialmente en materia económica".

Reunión con el FMI

Por otra parte, el Gobierno recibirá el jueves a la comitiva del Fondo "en línea con renegociar el acuerdo caído".



Para la Casa Rosada, el acuerdo suscripto durante la administración de Alberto Fernández no se cumplió y eso hace que "el mismo se encuentre virtualmente caído".



"El jueves recibiremos una comitiva del FMI. Lo harán el jefe de Gabinete (Nicolás Posse) y el ministro de Economía (Luis Caputo)", explicó el funcionario durante el intercambio con la prensa.

Viajes

Mientras tanto, fuentes de la Presidencia confirmaron que el jefe de Estado se hará presente en el Foro de Davos en tanto que aun no está confirmado un viaje a la Antártida, que podría llevarse a cabo el fin de semana.



"El viaje a Davos está confirmado, será con una delegación reducida, austera. Se prevé que exponga durante 20 minutos, hay que tener en cuenta que Milei ha participado de ese espacio en carácter de economista", comentaron esta mañana en Casa Rosada.



Sin embargo, se aclaró que aun no hay confirmación sobre posibles bilaterales durante la reunión de Suiza y tampoco se conoce si el Presidente viajará a la Antártida el próximo 5 de enero para participar del lanzamiento de un del Organismo Internacional de Energía Atómica que dirige el diplomático argentino Rafael Grossi.



Potenciar Trabajo

Por otra parte, Adorni justificó la decisión tomada por el Ministerio de Capital Humano de dar de baja más de 4.000 planes sociales Potenciar Trabajo después de que la Justicia encontró irregularidades en su implementación y cobro.



"Queremos que la ayuda social llegue solamente al que necesita porque estamos en una situación de emergencia", indicó Adorni.

Sin "bajas" en el Estado

En otro orden, el vocero afirmó que el Gobierno nacional no produjo "bajas" de personal en el Estado sino que decidió "no renovar" los contratos de los trabajadores que ingresaron a la administración pública en 2023.



"No fueron bajas. Fueron no renovaciones de contratados que tenían alta en 2023 y vencían a fin de año", apuntó Adorni en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Consultado sobre el programa electoral de La Libertad Avanza (LLA), que proponía "achicar el Estado por medio de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios", el vocero presidencial aseguró que "todo lo que ha plasmado el presidente Javier Milei en sus propuestas se va a cumplir al pie de la letra".



"Absolutamente todo se va a cumplir. Tengan un poco de paciencia que todos los temas van a ser abordados como se prometió en campaña. El Presidente asumió para hacer lo que dijo que haría y no se movió en su postura", remarcó el vocero.



Una semana atrás, el Gobierno publicó el decreto 84/2023, por el cual se dispuso la no renovación de los contratos que habían sido firmados en 2023.



Cambios en Comunicación y Prensa

El periodista Eduardo Serenellini, designado secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno nacional, participó en la reunión del Gabinete nacional que se celebró en Casa Rosada y que fue encabezada por el presidente Javier Milei.



Aunque aun no se publicó en el Boletín Oficial la renuncia al cargo de su antecesora, Belén Stettler, ni tampoco su designación para el cargo, Serenellini apareció incluido en la nómina de funcionarios que participaron de la reunión del equipo de Gobierno que se realizó esta mañana en Casa Rosada.



El flamante funcionario tiene una extensa carrera en medios de comunicación y, en sus últimas tareas profesionales, se había desempeñado como conductor del segmento de primera mañana en Radio Continental y en el canal de noticias La Nación +.

