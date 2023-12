La CGT y organizaciones sociales protestaron en Tribunales contra el DNU de Milei

La CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda, entre otras organizaciones sociales y gremiales, concentraron en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que desregula la economía y deroga múltiples leyes, algunas de ellas laborales, para acompañar una presentación judicial contra esa medida, la cual fue rechazada porque el DNU todavía no entró en vigencia. La movilización se realizó en medio de un fuerte operativo de seguridad en el marco del Protocolo establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



Con la consigna "Abajo el DNU", la concentración se realizó en las calles Lavalle y Talcahuano, en el centro porteño, con el objetivo de acompañar la presentación judicial de la central obrera, y de otras medidas cautelares -ya fueron presentadas más de una docena- que buscan frenar los alcances del DNU firmado por el presidente Javier Milei.



Foto: Victoria Gesualdi - Télam



A través de sus abogados, la central obrera presentó en las últimas horas ante la Justicia un recurso de amparo para que se suspenda “en forma urgente” la aplicación de la reforma laboral del DNU y un pedido de declaración de certeza de constitucionalidad de la norma dictada por Milei, que quedó radicada en el juzgado nacional del Trabajo N° 69, a cargo de José Ramonet.



Cerca del mediodía, el juez nacional del Trabajo de Ramonet desestimó el dictado de una medida cautelar "interina" para suspender la vigencia de artículos vinculados a la reforma laboral incorporada en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación de la economía, ya que aún no está en vigencia.



En el marco de la jornada de protesta, el gobierno nacional activó nuevamente la implementación del protocolo de orden público que el ministerio de Seguridad puso en marcha el miércoles pasado, cuando la agrupación Unidad Piquetera marchó a la Plaza de Mayo para expresar distintos reclamos a Milei y recordar a las más de 30 personas muertas en las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001.



Foto: Victoria Gesualdi - Télam

La dirigencia sindical analiza "plan de lucha"

Dirigentes de la CGT solicitaron este miércoles al Poder Judicial que “actúe” para que “frene y deje sin efecto” el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía y ratificaron que el comité central confederal de esa central obrera, que se reúne este jueves, analizará la posibilidad de convocar a un plan de lucha que podría incluir un paro general.



En el marco de la masiva manifestación frente al palacio de Tribunales en el centro porteño, los triunviros de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros), y los sindicalistas Sergio Palazzo (Bancarios), Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (Upcn), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) y Juan Carlos Schmitd (Portuarios) expresaron su rechazo al DNU porque “atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores” y “solo beneficia a un grupo de empresarios”.



En declaraciones a la prensa, el diputado y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que la manifestación transcurrió “con tranquilidad, en paz y masivamente a la espera de que la Justicia termine con este DNU que es inconstitucional" y agregó: "Ojalá que el Poder Judicial deje sin efecto el DNU”.



Foto: Daniel Dabove - Télam



“Esperemos que la Justicia lo de vuelta al tema del DNU porque sino, cada cuatro años, se cambia el marco jurídico del país. Después que no se quejen si hay una reforma judicial por decreto”, advirtió Palazzo.



Con respecto a la posibilidad de que Milei convoque a un plebiscito si el Parlamento le rechaza el DNU, Palazzo manifestó: “Ojalá que lo plantee, vayamos a la urna en democracia y vamos a ver si tiene el 75 por ciento de aprobación como dice”.



En tanto, el secretario general de los trabajadores de la construcción, Gerardo Martínez, planteó: “Queremos un Presidente que respete la división de poderes y que entienda y comprenda que los trabajadores tienen la necesidad de defenderse en forma colectiva”.



“A la CGT nos preocupa todas las reformas del DNU, pero más las sociolaborales porque guardan un sentido que va en contra de los derechos de los trabajadores, ya que viola los derechos constitucionales”, manifestó.



Martínez, quien es uno de los gremialistas con mayor diálogo con el Gobierno de La Libertad Avanza, sostuvo que “el diálogo es algo que nosotros estamos reclamando con una mesa tripartita entre el Estado y los sectores empresariales”.



Foto: Daniel Dabove - Télam



Sobre la posibilidad de la convocatoria a un paro general como medida de fuerza, Martínez adelantó que “mañana tenemos el comité central confederal de la CGT donde la idea es que se articule un plan estratégico para defender los derechos de los trabajadores”.



“Todas las medidas que forman parte de un plan se van a analizar”, remarcó ante la consulta de llamar a un paro nacional.



En ese punto, el secretario general del personal civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, reafirmó que las futuras medidas de fuerza “las van a decir el comité central confederal que se reúne mañana” y añadió: “Seguramente habrá un plan de lucha que debemos ver en qué plazo de tiempo se da”.



En tanto, el secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingieri, calificó a la marcha como “muy importante” porque “fue más gente de la esperada”



“El DNU sin consulta y sin hablar con nadie es algo que no va. Nosotros quizás algunas cosas las podemos compartir y se pueden discutir, pero no hubo ningún llamado a la CGT para debatir los puntos del DNU que tiene aspectos laborales y de las obras sociales”, remarcó.



Foto: Daniel Dabove - Télam



Y añadió: “Estamos preocupados por la marcha del país que viene desde antes porque hace años que los argentinos no encontramos el mecanismo de dialogo para lograr la unidad nacional”.



A su turno, el secretario general de la Federación de la Industria Naval, Juan Carlos Schmid, manifestó que “es una protesta importante porque el decreto de necesidad y urgencia no tiene ninguna necesidad ni urgencia y además atenta contra el derecho a huelga y a la libertad sindical”.



Por eso, Schmid consideró que el DNU “es una declaración de guerra a los sindicatos”, por lo que “a este decreto se lo enfrenta con la lucha en la calle y con mucha inteligencia”.



“No hay que confundir prudencia con resignación porque ningún trabajador va a resignarse a perder su convenio colectivo, sus derechos y sus conquistas”, cerró el gremialista en declaraciones.

Belliboni: "Esta marcha es un primer paso, porque el Gobierno no va a parar”

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni consideró que la marcha a Tribunales convocada por las centrales obreras, los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras contra el DNU “es un primer paso”, y bregó además por la convocatoria a realizar “un paro general que incluya un plan de lucha porque el Gobierno avanza y no va a parar”.



“Esto es un primer paso. Vamos por el paro general y un plan de lucha nacional porque el Gobierno avanza y no va a parar”, afirmó Belliboni en declaraciones a Télam durante la concentración a Plaza Lavalle.



“Vamos a realizar una, diez, cien o mil marchas más para derrotar el DNU y reclamar por nuestro salario”, adelantó el referente de la Unidad Piquetera (UP).



Asimismo, Belliboni envió un mensaje a la conducción de la CGT: “No hay que esperar porque este Gobierno va a seguir con todo y debemos frenarlo. Este Gobierno hizo más daño en tres semanas que otros en diez años”.



“Nosotros estamos planteando un paro general con un plan de lucha porque un paro nacional aislado no alcanza y no sirve para nada. Hay que hacer un gran paro nacional para derrotar el DNU y para plantear el problema del salario en Argentina”, enfatizó sobre la postura que mantiene el Polo Obrero.

En esa línea, el referente piquetero evaluó que “ningún trabajador debe estar por debajo de la línea de pobreza".



"Como dijo Milei en la campaña electoral, la casta tiene que pagar el ajuste. Sin embargo, ahora la casta está en el Gobierno y el ajuste lo paga el pueblo”, razonó.



Para Belliboni, “esta navidad fue muy triste porque la gente no tiene plata y eso también perjudicó a los comerciantes que cerraron temprano porque no tenían a quien venderles".



"No hay clima navideño porque estamos sufriendo un golpe enorme con una gran pulverización de los salarios y las jubilaciones mientras tanto otros se llenan los bolsillos”, puntualizó.



Detuvieron un micro en el que viajaba el dirigente Carlos "Perro" Santillán

Un ómnibus en el que viajaban desde Jujuy a Buenos Aires unas 45 personas, entre ellas el sindicalista del gremio municipal de la provincia norteña Carlos "Perro" Santillán, fue detenido este miércoles por la Gendarmería e impedido de seguir su camino cuando se dirigía hacia el acto organizado por la CGT.



"Lamentablemente nos detuvieron en (la localidad bonaerense de) Zárate-Campana. La Gendarmería dijo que le faltaba un papel al ómnibus. Nos quisimos bajar, pero no nos dejaron. Esto me hace acordar mucho a la dictadura o a los tiempos en los que regía el estado de sitio en la Argentina", opinó Santillán en declaraciones a Radio 10.



El dirigente sindical jujeño explicó que el ómnibus fue derivado hacia la Terminal Dellepiane, en el barrio de Flores, por lo que ahora quienes viajaban hacia Buenos Aires para participar de la protesta no saben cómo van a regresar a la provincia.



"Nos quedamos sin colectivo y no sabemos cómo vamos a volver. No tenemos un peso y no tenemos comida", comentó el gremialista municipal.



Santillán aseguró que a los manifestantes "los ampara la Constitución", pero que al impedirles continuar su camino hacia el centro porteño les "han coartado la libertad" de expresarse en contra de la medida del gobierno nacional.