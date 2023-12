Milei confirmó a los gobernadores que restablecerá el Impuesto a las Ganancias por un año

El presidente Javier Milei se reunió hoy en Casa Rosada con los 24 gobernadores del país para analizar la situación de las provincias en medio del delicado contexto económico del país. Durante el intercambio accedió a reinstalar el Impuesto a las Ganancias para compensar la caída de la recaudación de los distritos por la casi eliminación de ese gravamen, aunque se aclaró que será por un año.

Los mandatarios provinciales de todos los colores políticos protagonizaron la primera reunión de la era Milei, que se inició a las 12.20 y se extendió por dos horas y media. Allí escucharon los lineamientos del mandatario, mientras que también expusieron sus pedidos con un tiempo de cinco minutos por turno.

"Los gobernadores plantearon el problema del desfinanciamiento por la pérdida por (la baja del Impuesto a las (Ganancias) y el IVA y el Presidente se comprometió a resolverlo. Se va revertir durante un año en relación al Presupuesto (septiembre a septiembre)", indicaron fuentes de Presidencia tras el encuentro.

Milei está en contra de regresar a ese tributo, de hecho votó la baja como diputado, pero entiende la emergencia económica que atraviesan las provincias, deslizaron fuentes de Presidencia.

La baja del Impuesto a las Ganancias fue impulsada meses atrás por el ex candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, y votada en plena campaña electoral por la mayoría de los legisladores que respondían a gobernadores de Unión por la Patria.

Pero sorpresivamente también la iniciativa fue votada por el entonces diputado Milei, rival de Massa en la contienda electoral, quien cuando dio su discurso en el tratamiento del proyecto argumentó que por su ideología liberal-libertaria apoyaría todo lo que implique reducir o eliminar impuestos.

El regreso de Ganancias cerraría definitivamente la puerta a la alternativa que proponían los gobernadores de que la Nación coparticipe lo que recauda por el Impuesto al Cheque para compensarlos, lo que significaba una merma de ingresos para las arcas nacionales. De todos modos, los gobernadores no descartan esta posibilidad.

La iniciativa generará roces con el sindicalismo, que había celebrado la baja de Ganancias en momentos que militaba la candidatura de Massa. Aunque se espera que direccionen más el malestar hacia Milei que hacia los gobernadores que solicitaron la medida, incluidos los del peronismo.

Milei recibió por primera vez a los 24 gobernadores del país en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y presenció la reunión completa, iniciándola con un mensaje que duró más de media hora, en la que detalló los motivos de su primer paquete de medidas de ajuste fiscal que anunció la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo.

Luego, cada uno de los gobernadores tomó la palabra para hacer un repaso de los temas que preocupan en sus respectivos distritos. Posteriormente Milei, que fue tomando nota de lo que decían los gobernadores, le respondió uno por uno sobre cada tema que le habían planteado.

El fundador de La Libertad Avanza remarcó en su mensaje que "no hay que emitir más" y que hay que ir "al déficit cero". Sobre esto último fue tajante ante los gobernadores, al subrayar que “es innegociable”.

Por parte de los gobernadores, varios de ellos hicieron hincapié en el problema de cortar la obra pública y pidieron mantenerla. “Si en la caja no tenemos plata, no podemos comprometer obra pública”, respondió el Presidente sobre este punto. No obstante, aclaró que las provincias que tengan obras en ejecución financiadas por organismos de crédito multilateral seguramente las podrán continuar.

Los gobernadores ingresaron de a uno al salón, con carpetas celestes y sin celulares lo que desde el Gobierno califican como “una práctica habitual” que se utiliza para entrevistarse con el mandatario. Al término de la reunión hubo una declaración, sin preguntas de la prensa, del ministro del Interior, Guillermo Francos, y los gobernadores Sáenz, Llaryora y Jalil.

La reunión fue importante además porque la gestión Milei está por enviar al Congreso su paquete de leyes de reformas económicas y en ese marco busca sumar el apoyo legislativo de la mayoría de los bloques para aprobarlo, en especial con la ayuda de los legisladores peronistas que responden a los mandatarios provinciales.

Incluso, durante el intercambio el jefe de Estado pidió expresamente apoyo en el Congreso para aprobar los proyectos que en breve ingresarán. También les solicitó que acompañen la medida que impulsará para implementar a partir de 2025 la boleta única de papel para las elecciones nacionales y la eliminación de las PASO (Primaras, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

Por el peronismo asistieron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Misiones, Hugo Passalacqua y de la Rioja, Ricardo Quintela.

Dieron el presente también los independientes: Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), y Martín Llaryora (Córdoba).

Completaron la delegación los opositores de la Unión Cívica Radical (UCR) encabezados por Alfredo Cornejo (Mendoza) junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), y del PRO, Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).

El Presidente asistió acompañado de una delegación compuesta por la vicepresidenta Victoria Villarruel; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro Francos y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Fuente: Noticias Argentinas