Clara García fue elegida presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia

Clara García será la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Sanya Fe a partir del 10 de diciembre, luego de ser elegida por sus pares para conducir el cuerpo por los próximos cuatro años. La legisladora cosechó elogios de los diferentes bloques y será acompañada por José Corral como vicepresidente primero y Sonia Martorano como vicepresidenta segunda.

Tras expresar su agradecimiento a los diputadas y diputados que la apoyaron, García reinvindicó el espacio de la cámara baja, “donde se van a debatir y decidir cuestiones trascendentes. La gente, aún con enormes dificultades, ha confiado plenamente en un gobierno que obtuvo una mayoría inédita de votos y va a marcar mucho de lo que aquí trabajemos. Va a ser un gobierno transformador”, aseguró en relación a la próxima gestión de Maximiliano Pullaro y añadió: “La sociedad espera muchísimo trabajo, consenso y resultados para su vida”.

En otro pasaje, reivindicó el ejemplo de vida y legado del exgobernador y expresidente de la Cámara baja Miguel Lifschitz: “El Covid se llevó su vida, como la de tantos argentinos y argentinas, mientras esperaba su vacuna. Jamás hubiera hecho trampa”, enfatizó García. “Por eso este estrado tiene para mí el enorme y profundo sentido ético de la política”, dijo.

“En mi caso, por la memoria de Miguel y en el caso de ustedes, por la de sus propios líderes políticos, sociales y religiosos, honremos nuestra tarea”, instó a sus pares y reforzó: “Por ellos y por la enorme cantidad de gente que pasa tantas necesidades en este tiempo, honremos nuestra palabra”.

También reconoció al presidente saliente, Pablo Farías, por “la cantidad y calidad de trabajo y la búsqueda permanente de consensos”.

La flamante presidenta confió en los “riquísimos debates” que vendrán en virtud de la presencia de “dos ex gobernadores, una ex vicegobernadora, ex ministros, ex intendentes, legisladores y legisladoras de experiencia, militantes partidarios de distintas pertenencias y personas que vienen de distintos sectores de la vida social y que han elegido el camino de lo público”.

En su alocución, la presidenta agradeció la presencia de la vicegobernadora electa Gisela Scaglia, los senadores provinciales Felipe Michlig y Paco Garibaldi; los diputados nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez, futuro ministro de Ambiente y Cambio Climático; el ex vicegobernador Juan Carlos Fascendini, y el histórico dirigente socialista Juan Carlos Zabalza.