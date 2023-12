Cristina Fernández de Kirchner: "No me voy a ningún lado, saben dónde encontrarme"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se despidió este martes de los trabajadores del Senado de la Nación, a cinco días del fin de su mandato, en un acto en el edificio anexo de la Cámara alta, y en el que recibió numerosas muestras de afecto.



El encuentro, que se realizó por la mañana en el edificio anexo del Senado, ubicado en Hipólito Yrigoyen y Solís, fue convocado por el gremio del personal legislativo que conduce Norberto Di Prospero, informaron fuentes parlamentarias.



El salón Malvinas Argentinas fue colmado por afiliados a ese sindicato que a viva voz le gritaban a la vicepresidenta "Te queremos Cris!", demostraciones que ella devolvió con un "Yo también los quiero".



Empleados del Senado contaron luego que antes de retirarse, la vicepresidenta les aseguró: "No me voy a ningún lado, saben dónde encontrarme. Voy a estar acá cerquita, a dos cuadras en el (Instituto) Patria", en alusión a un supuesto retiro suyo de la actividad política.



En la reunión, que fue posteada en la red social X por algunos de los presentes, se sirvió un refrigerio y la mayoría de los empleados buscaba acercarse a la dos veces presidenta de los argentinos para tomarse una fotografía.



Cristina Kirchner presidirá este jueves su última sesión cuando se tome juramento a los senadores electos y se elija a las autoridades del Senado y el próximo domingo será quien abra la Asamblea Legislativa para la asunción del nuevo gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.



Más tarde, a través de un video difundido por la cuenta de Tik Tok de Fernández de Kirchner, se conoció que el acto que ofició de despedida de la titular del Senado tuvo como objetivo principal colocar un cuadro de mosaico del futbolista fallecido Diego Armando Maradona con la silueta de las islas Malvinas de fondo, con los colores de la bandera argentina.



"Qué bueno ver tanta gente joven, tantos trabajadores y buena onda", dijo la vicepresidenta en un breve discurso, donde exhortó a que la presentación del cuadro "oficie como una despedida de estos cuatro años".



Fernández de Kirchner hizo un balance de su paso por el Senado: "Creo que dejamos cosas además de Diego y la Malvinas. La obra social, cómo mejoró. Cómo la mejoramos".



"Dejar la obra social como la dejamos para mí es un orgullo. ¿Y saben por qué? Porque de aquella DAS absolutamente deficitaria que recibimos, entregamos esta DAS no solamente superavitaria...porque también se puede tener superávit a costa de no dar servicios", continuó.



Y sostuvo: "Dar superávit con el sufrimiento de la gente no sirve. El superávit sirve cuando además la gente vive mejor y tiene mejores servicios".



Para finalizar, la vicepresidenta deseó que "pasen las fiestas en paz, en paz y en familia, que es lo mejor que se le puede desear a la gente. Porque realmente nos merecemos vivir mejor".

Fuente: Télam