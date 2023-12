Uno por uno, los cambios que buscará concretar Milei en el Congreso

El futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó este domingo que el presidente electo, Javier Milei, enviará al Congreso el pedido para que se eliminen las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y ratificó que en su discurso de asunción anunciará el llamado a sesiones extraordinarias.



"La eliminación de las PASO es uno de los temas para incorporar" al conjunto de leyes que Milei enviará al Congreso, aseguró Francos en una entrevista en La Nación+.



Además confirmó que Milei, ante la Asamblea Legislativa el próximo domingo 10 de diciembre, "anunciará el llamado a extraordinarias" para tratar esas iniciativas.





Nuevo gabinete

Respecto a la conformación del gabinete del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), el expresidente del Banco Provincia de Buenos Aires admitió que "hay conversaciones muy avanzadas" para que el exdiputado Luis Petri ocupe la cartera de Defensa y que, si bien su designación debe ser "confirmada" por el presidente electo, su nombramiento "está en conversaciones".



Francos aseguró que "ya está definido" quien se pondrá al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero dijo que será el propio Milei quien lo comunique.



Adelantó que una vez establecido el gobierno de LLA ese organismo "se va a reestructurar".



"Reestructuración del organigrama público"

Consultado por los pases a planta en organismos del Estado, aseguró que después del 10 de diciembre "judicializaremos lo que haya que judicializar y quienes hayan entrado por la ventana saldrán por la puerta, porque somos respetuosos", en referencia a presuntos despidos de personal estatal.



"Está claro que cuando uno reduce no se acaban todas las funciones, algunas se eliminarán y otras se readecuarán", aseguró Francos, y explicó que habrá una "reestructuración del organigrama público, donde hoy hay ministerios que están superpoblados que se tendrán que reducir".



En el sistema judicial "va a haber un recorte grande", ejemplificó.



El diálogo en el Congreso

Respecto a las tensiones internas sobre la conducción de las Cámaras del Congreso y los "consensos" a partir del apoyo del expresidente Mauricio Macri a la fórmula Milei-Victoria Villarruel en el balotaje, Francos aseguró que "siempre se habla con todos en distintas circunstancias" y manifestó que al dialogar con otras fuerzas "no queremos ser ni peronistas 2.0 ni Juntos por el Cambio (JxC) 2.0. Somos un espacio político que obtuvo reconocimiento popular enorme".



"Creo que mucha gente de JxC nos hubiera votado igual, pero la expresión de Patricia Bullrich (designada ministra de Seguridad) y Luis Petri con el acompañamiento de Mauricio Macri fueron determinantes para la elección", reflexionó.

Economía

En esa materia, aseguró: "Yo me quedaría tranquilo con el dólar, porque no veo motivo por el cual hubiera una disparada" de la moneda extranjera luego del 10 de diciembre, y consideró que "600 o 650 pesos podría ser un valor razonable del dólar" oficial en el futuro.



También aseguró que el equipo del designado ministro de Economía, Luis Caputo, "está trabajando con el tema de las leliqs (letras de liquidez)" junto al propio Milei (quien es economista) y consideró que la expresión "no hay plata" que el presidente electo repitió en las últimas entrevistas indica que "los argentinos entiendan que se terminó la maquinita (de imprimir billetes) a partir del 10 de diciembre".



"Va a estar la plata que hay", aseguró, y puntualizó que "hay situaciones que demandan recursos que el Estado tiene y otras que el Estado no tiene, y para eso habrá que analizar prioridades".