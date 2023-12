Damonte, luego del descenso: "Mi renuncia está a disposición"

El entrenador de Colón, Israel Damonte, expresó su desilusión tras la derrota por 1 a 0 ante Gimnasia que lo condenó a jugar en la Primera Nacional y aclaró que su renuncia está a disposición.

"No puedo hablar del futuro ahora, es un estrés muy grande y descansaré. Pero mi renuncia claro está a disposición", sentenció el DT a la salida del estadio Marcelo Bielsa.

Siguiendo la línea, Damonte fue contundente y pidió disculpas al pueblo Sabalero: "Solo me queda pedirle disculpas a la gente y agradecer el apoyo. Lo de este partido fue impresionante, como siempre de local. Ellos se entregaron, al igual que los jugadores. No hay nada para reprochar y cuando llegué sabía lo complicado que era y luchamos. Seguramente Colón volverá rápido, porque es de Primera".

"MI RENUNCIA ESTÁ A DISPOSICIÓN..."



????? Damonte pic.twitter.com/yfc9Byoion — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2023

Además, el ex entrenador de Sarmiento de Junín afirmó que a pesar de ser un partido parejo, sus dirigidos dieron lo mejor: "Fuimos el que más puntos sacó, con seis, en estos últimos partidos, y forzamos esta chance. Pero no sirve de nada. Llegamos a un partido donde los chicos se entregaron. Fue muy parejo hablando en caliente, donde ellos encontraron un gol en el primer tiempo. El arquero fue figura, a la vez que pudieron ampliar la diferencia. No se pudo y duele".

Y agregó: "Duele, porque nunca me había pasado como técnico. Lo importante es que lo intentamos y pusimos el pecho. Acompañamos al equipo y solo queda pedirle disculpas al hincha por no dejar al equipo en Primera. Estamos dolidos y no le pudimos en contra la vuelta. Peleamos hasta el final", reiteró Damonte.