Se complica un acuerdo en la conciliación y peligran las elecciones en Boca

Las expectativas de todos los agentes vinculados a Boca no albergan muchas esperanzas de que el próximo domingo puedan celebrarse las elecciones programadas para ese día, que el martes fueron suspendidas por la juega Alejandra Abrevaya a raíz de una denuncia judicial, ya que las diferencias entre el oficialismo, encabezado por el candidato a presidente Juan Román Riquelme, y la oposición, que lleva a la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri, son abismales y muy alejadas de cualquier punto de encuentro.



Faltan menos de 24 horas para la audiencia que puede definir el futuro de Boca, ya que el jueves antes del mediodía se verán las caras los apoderados del club con los representantes de la oposición, en el juzgado civil número 11 a cargo de la jueza Abrevaya, para llegar a un acuerdo que permita votar este domingo y elegir las nuevas autoridades que durante cuatro años estarán al frente de la institución.



Si bien en la noche del martes, tras escuchar a Juan Román Riquelme y Andrés Ibarra parecía improbable que las partes firmaran un armisticio, algunas piezas se movieron este miércoles para acercarlas, aunque de manera infructuosa.



La discusión está dada en principio sobre 13.364 socios que se pasaron de adherentes a activos entre agosto y noviembre de 2021, en el filo del cierre del padrón electoral. Pero por la mañana del miércoles, la Junta Electoral comandada por el oficialismo hizo un relevamiento sobre cada uno de esos socios objetados y afirmaron a Télam, que sólo 4.100 fueron asociados como adherentes y pueden votar después pasados a activos durante la presente gestión en el lapso denunciado.



Los restantes, si bien también fueron pasados a activos en esos meses, son heredados de la administración anterior, de Daniel Angelici, con lo cual aducen que es imposible que haya sido una medida de corte electoralista.



Por estas horas discuten proponer que los comicios se lleven adelante el domingo y que esos 4.100 socios voten en tres mesas separadas del resto y que si quien gane lo hace por un número mayor de votos, la cuestión quedará saldada.



En cambio si la fórmula vencedora se consagrara por menos de 4.100, que todo quede en espera a la resolución judicial. Según comentaron allegados a la oposición, en principio este sector no aceptaría esta propuesta, y siguen en la tesitura de que haya elecciones el fin de semana, pero manteniendo la posición original de que los 13.364 queden fuera del padrón.



Si no se llega a un acuerdo, lo más probable es que las elecciones, por falta de fecha, se posterguen hasta marzo y que el club siga hasta ese momento bajo el mando del actual presidente Jorge Ameal y con el ídolo Riquelme como vicepresidente segundo a cargo del fútbol de la institución.

Fuente: Télam