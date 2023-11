Salud, gestión urbana y medio ambiente, ejes de las iniciativas presentadas por el concejal Montenegro

Desde el Bloque Encuentro Progresista, el concejal Mario Montenegro impulsó esta semana cuatro nuevos proyectos en el recinto del Concejo Municipal. Además, se aprobó el proyecto de ordenanza para la creación de una Agencia para el Hábitat y el desarrollo urbano de Santo Tomé (AHDUST).

En materia de salud, el concejal solicitó al municipio que garantice la provisión de agua corriente en el Centro Comunitario Padre Luis Visentín, donde funciona el Centro de Salud Lisandro de la Torre, de Barrio Las Vegas. "Al no poder brindarse la atención médica con las condiciones mínimas de higiene y salubridad se está perjudicando a la comunidad", señaló y agregó: "Las personas que requieren de asistencia, se ven obligados a trasladarse hasta el SAMCo o hacia otro Centro de Salud y muchas veces no sólo implica un importante costo en caso de que lo hicieran en remis, sino que muchos deben caminar largas cuadras hasta poder acceder a la parada más cercana del colectivo. Esto no puede estar sucediendo. La municipalidad debe actuar”.

Otra de las iniciativas presentadas, tiene que ver con la movilidad de niños y niñas de los barrios Costa Azul, Costa de Oro y Vías Muertas a las escuelas Nº 1259 Nilce Uviedo y Nº1301 Juan de San Martín dado que no existe transporte público que llegue a las instituciones. "Las familias recorren varios kilómetros, en algunos casos en bicicleta, motocicleta o caminando por el acceso norte", resaltó.

En este sentido, el proyecto prevé un análisis sobre la posibilidad de aportar los fondos necesarios para instrumentar un transporte escolar en dichos barrios. De esta manera, “lo que se platea es un convenio entre padres de los alumnos y alumnas, el Ministerio de Educación y la Municipalidad para que los fondos del Boleto Educativo Rural - que comprende a alumnos que se encuentren fuera de los ejidos urbanos - pueda ser destinado a un fondo común que pague parcialmente un transporte escolar, cubriendo la Municipalidad el resto para garantizando así un derecho, que es la accesibilidad de los niños y niñas a la escolaridad” sostuvo Montenegro.

Sobre medio ambiente, el concejal propone la creación de un Vivero Municipal de Especies Nativas. Si bien, actualmente se encuentra vigente la Ordenanza 1613/91 que establece la construcción de un Vivero Municipal, el mismo nunca se construyó. Pero esta iniciativa se diferencia de tal ordenanza, al hacer hincapié en la reproducción de vegetación local y sus ventajas frente al equilibrio del ecosistema. “Un Vivero Municipal de Especies Nativa va a proveer de material de reposición y aumentar la cantidad de especies en la ciudad. Además, vamos ahorrar agua, vamos ahorrar en un sistema de riego y también en el trabajo de cuidado y mantenimiento, ya que el Municipio actualmente destina fondos en su presupuesto para la compra de especies a viveros privados, y compromete personal municipal para el recambio o plantación de las mismas”, mencionó el edil.

Por último, pero no menos importante, solicitó la provisión y colocación de señalización y nomencladores de calles sobre Calle Derqui, desde Luján hasta Buenos Aires, tramo que ha cambiado de sentido recientemente y requiere que el municipio realice las obras necesarias para facilitar el acceso y visualización de señalética que prevenga accidentes en el lugar.

Es importante señalar que además, este martes se aprobó la iniciativa para la creación de una (AHDUST) presentada en la sesión anterior junto a la concejala Natalia Angulo. Si bien el proyecto de ordenanza debe ser promulgado por el Ejecutivo, fue respaldado por sus pares. La (AHDUST) será un organismo autárquico, y tendrá como función principal facilitar el acceso al suelo a ciudadanos con capacidad de pago, promover el desarrollo y la articulación de las políticas orientadas al mejoramiento integral de los asentamientos urbanos informales.