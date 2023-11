Yanina Welp diserta sobre pluralismo y democracia en Argentina

"Pluralismo por defecto: la democracia argentina 1983-2023" es el título de la conferencia que ofrecerá la doctora e investigadora Yanina Welp en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (FCJS-UNL). La propuesta se concretará este martes 14 de noviembre a la 12 horas en el recinto del Consejo Directivo de la institución ubicada en calle Cándido Pujato 2751.

Cabe señalar que esta conferencia protagoniza la 5° Jornada del ciclo Debates pendientes en Democracia, a 40 años de su recuperación, iniciativa organizada por la Facultad con la invitación de la Cátedra Abierta Carlos S. Nino.

El encuentro es abierto a la comunidad universitaria y a todo público interesado en la temática. Es gratuito y no requiere inscripción previa.



Acerca de la disertante

Yanina Welp es investigadora senior en el Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, Ginebra (Suiza). Es cofundadora de la Red de Politólogas y, entre 2016 y 2019, fue codirectora del Latin American Zurich Center, en la universidad de Zurich.

Es Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España) y Licenciada en Ciencia Política y en Ciencias de la Comunicación Social, ambas por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Sus temas de trabajo incluyen procesos de transición y democratizatión, con especial foco en la participación política. Su último libro es The will of the people. Populism and citizens participation in Latin America (De Gruyter 2022)



Informes

Para más información, comunicarse con la Secretaría de Posgrado de FCJS-UNL escribiendo un correo electrónico a [email protected]