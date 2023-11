La Libertad Avanza le avisó a la Justicia Electoral que no entregará más boletas

Los apoderados de La Libertad Avanza (LLA), el partido que lleva la candidatura presidencial Javier Milei, contestaron este lunes el cuestionamiento de la Justicia Electoral Nacional hacia esa fuerza por no entregar la cantidad suficiente de boletas en la provincia de Buenos Aires, de cara al balotaje del domingo próximo.



En un comunicado, el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, y la hermana del postulante, Karina Milei, sostuvieron que LLA "no ha incumplido con resolución legal alguna" y argumentaron que "la provisión de boletas a las Juntas Electorales de cada uno de los distritos es únicamente a los fines de colaboración por parte de la justicia y el correo".



"Ejerciendo la libertad de elegir, y a los fines de evitar roturas, robos y sustracción de boletas, como los ocurridos a lo largo y ancho del país en las elecciones anteriores, la Alianza que representamos ha decidido aportar una cantidad de boletas para cubrir el inicio de los comicios y con la intención de que sean los fiscales generales y fiscales de mesa quienes se encarguen de la reposición de las mismas durante el transcurso del día", agregó el texto.



Además, aclararon que "es vital cuidar el enorme gasto que se ha realizado en boletas y, la única forma de hacerlo, es a través de la reposición constante por parte de nuestros fiscales dado que en las elecciones anteriores aportamos la cantidad máxima y, en algunos lugares, a las pocas horas de iniciado el comicio ya no contábamos con boletas".



En relación con la forma de presentación, dijeron que "más allá de las cajas en las cuales fueron trasladadas, es importante destacar que dentro de ellas los fajos de boletas han sido acondicionados, como marcaba el acta 31 en bolsas transparentes de polietileno".



"Por todo ello, hacemos saber a esa Honorable Juntas que se presentarán, en relación con las secciones faltantes, la cantidad de fajos para cubrir todas las mesas en cuestión, pero con la misma o similar cantidad a aquellas ya presentadas, extremando los recaudos para facilidad para el control de esa Honorable Junta y el personal abocado a esos fines y solicitamos que tanto esas como las ya aportadas sean distribuidas en las mesas a través del correo", completaron.



El domingo, la Justicia Electoral Nacional por la provincia de Buenos Aires advirtió a los apoderados de La Libertad Avanza que no entregaron la cantidad suficiente de boletas de cara al balotaje que el candidato presidencial de ese espacio, Javier Milei, disputará el próximo domingo con Sergio Massa, de Unión por la Patria.



El planteo se formuló a través del Acta 33, a la que tuvo acceso Télam, y que lleva las firmas del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Roberto Agustín Lemos Arias; el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, y el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.