"Podemos tener un Senado que acompañe el cambio, pero para eso necesitamos el voto de los santafesinos"

Los resultados de las primarias en Santa Fe dejaron abierta la puerta para qué Unidos para Cambiar Santa Fe alcance el acompañamiento necesario para acceder al gobierno provincial y, por primera vez desde la vuelta de la democracia, también existe la posibilidad que ambas cámaras legislativas, el Senado y Diputados, sean del mismo espacio. Esto sería toda una novedad para la política santafesina, no obstante, no será sencillo: De los 19 senadores actuales, 17 van por su reelección, y uno de los dos restantes, es hijo del fallecido recientemente senador de Departamento Garay.

Uno de los distritos claves en esta elección será La Capital, donde el actual Senador Marcos Castelló, quién busca la reelección y su permanencia en la banca competirá en una elección polarizada con Paco Garibaldi, el candidato de Maximiliano Pullaro para la Cámara Alta por La Capital de Unidos para Cambiar Santa Fe. Un dato: si Unidos logra aglutinar todos los votos de su candidato en las Paso, se hará con la banca con la que busca mayoría en el Senado.

En este sentido, Garibaldi dijo que: “El próximo domingo los santafesinos vamos a elegir por un cambio para Santa Fe, y para que ese Cambio llegue con la fuerza suficiente para hacer las cosas que se tienen que hacer, tenemos que hacer que ese cambio sea completo, con toda la fuerza. Y en este cambio que se viene, la banca del Senador de La Capital tiene un rol clave. En principio, porque es un lugar que hoy no está siendo utilizado, porque el actual senador, Marcos Castelló, no puede dar cuentas ni de un solo proyecto que realizó, ni un solo reclamo que impulsó, ni una sola inversión que atrajo… hoy es un gran misterio saber que hizo en estos 4 años, donde acompañó con un silencio cómplice al Gobernador Perotti. En segunda instancia, creemos que el Senado es una pieza indispensable para traer este cambio también a La Capital, garantizando los presupuestos para las obras que se necesitan y el acompañamiento a los intendentes que van a tomar la posta, como Poletti en Santa Fe y Weiss Ackerley en Santo Tomé, sólo por citar unos ejemplos que podría replicarse en cada una de las localidades del Departamento.

El respaldo necesario a Pullaro

Consultado acerca de la posibilidad de que Maximiliano Pullaro sea el próximo Gobernador de Santa Fe, Garibaldi expresó: “Estoy convencido que Maxi va a tener un gran gobierno, pero también que va a necesitar todo el respaldo y el acompañamiento de la Legislatura provincial. En este sentido, es fundamental que Clara García gane la categoría de Diputados, pero además, y por primera vez desde la vuelta de la Democracia, está la chance de tener mayoría en ambas cámaras, acompañando a un gobierno frentista, en este caso de Unidos para Cambiar Santa Fe. Acá es donde cobra un inédito valor que podamos triunfar en el Senado, lo cual es clave para que no se le pongan palos en la rueda ni se traben los proyectos que se promuevan en la próxima gestión. Lo que queremos hacer con el Senado, no es sencillo, porque los cambios siempre tienen resistencia, y más ahí, donde no hay casi rotación en sus miembros, pero sabemos, no sólo que es posible, sino que estamos muy cerca de lograrlo”.

Para finalizar, Garibaldi recalcó: “Como dice Pullaro, estamos más cerca de que el Cambio llegue a Santa Fe. Para que esto ocurra, tenemos una parada clave este domingo. Por eso les pido a cada uno de los santafesinos que vaya a votar y nos acompañe con el voto. El momento es ahora, depende de nosotros”.