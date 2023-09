Scaloni llamó a 22 campeones del mundo y cuatro debutantes para las Eliminatorias

El DT del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, elevó este jueves una lista de 32 convocados para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas con la inclusión de 22 campeones del mundo en Qatar y la presencia de cuatro debutantes absolutos, entre los que sobresale el centrodelantero Lucas Beltrán, de reciente arribo a la Fiorentina de Italia.



En la nómina se destaca además el retorno de Franco Armani (River Plate), único jugador de la Liga Profesional Fútbol (LPF) y uno de los cuatro arqueros junto con Emiliano "Dibu" Martínez, Juan Musso y Walter Benítez, quien ratificó su lugar tras ser llamado para la anterior gira por Australia e Indonesia.



La primera convocatoria para partidos oficiales tras la conquista de la tercera estrella registra cuatro campeones ausentes por diferentes motivos. Tres de ellos no están por lesión (Gerónimo Rulli, Marcos Acuña y Paulo Dybala) y el restante por decisión técnica (Alejandro Gómez).



Definitivamente "Papu" supone haberse convertido en el primer campeón mundial marginado de la Selección ya que no volvió a ser citado en ninguna de las instancias posteriores a la gloriosa jornada del 18 de diciembre en Lusail.



Los pocos minutos sumados en Sevilla de España tras lidiar con una lesión de tobillo son una razón deportiva de peso que se combina con los rumores de un quiebre en su relación con el grupo, un motivo que quedó bajo sospecha cuando ni siquiera acudió para los festejos del Mundial en Argentina con los amistosos ante Panamá y Curazao, en marzo pasado.



Tampoco figuran en las lista otros futbolistas ausentes en Qatar pero de participación estable en el ciclo de Scaloni como Giovani Lo Celso -reemplazado ayer en el entretiempo de un partido de Tottenham Hotspur-, Joaquín Correa y Lucas Ocampos ni Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Giovanni Simeone, que habían formado parte del plantel en la anterior ventana FIFA.



En relación a esa gira, regresó el delantero de Atlético de Madrid Ángel Correa y aparecen cuatro nuevos jóvenes integrantes, con Beltrán como principal abanderado. El delantero cordobés, de 22 años, goleador de River en la conquista de la pasada Liga Profesional, recibió su primera citación a días de hacer debut en el fútbol europeo con su nuevo club, la Fiorentina de Italia.



A la misma línea ofensiva se sumó el futbolista de FC Dallas de la MLS Alan Velasco (21), quien recientemente enfrentó a Messi en la Leagues Cup. El ex Independiente, con pasado en los seleccionados juveniles, lleva apuntados 26 partidos, cuatro goles y dos asistencias en la actual temporada del fútbol de los Estados Unidos.



Entre las novedades surgen dos futbolistas recientemente adquiridos por Athletico Paranaense de Brasil: el lateral izquierdo Lucas Esquivel (21), ex Unión de Santa Fe, y el mediocampista ofensivo Bruno Zapelli (21), ex Belgrano de Córdoba.



El defensor se ganó el lugar por la lesión del "Huevo" Acuña y el cordobés fue citado con un criterio de "blindaje" por su doble nacionalidad italiana y el antecedente de haber jugado un partido con el Sub 21 de la "Azurra" en marzo de este año.



El cuerpo técnico argentino ya había tenido una conducta similar con otros jugadores formados en Europa y con ciudadanía extranjera como Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Nicolás Paz, Luka Romero, Franco y Valentín Carboni y Tiago Geralnik.



Los 32 convocados del seleccionado campeón del mundo comenzarán a trabajar desde la semana próxima en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con vistas al inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México con el nuevo formato ampliado con 48 equipos.



Esa modificación, que sustituye el esquema de 32 vigente desde Francia 1998, le otorgará a Sudamérica seis plazas directas y una de repechaje.



Argentina debutará ante Ecuador el próximo jueves en el estadio de River Plate y el martes 12 se presentará ante Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz. Antes de fin de año jugará otro cuatro compromisos: Paraguay , Perú (V), Uruguay y Brasil (V).



Nómina de futbolistas convocados para las dos primeras fechas de Eliminatorias:



Arqueros (4): Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Atalanta, Italia), Walter Benítez (PSV Eindhoven, Países Bajos) y Franco Armani (River Plate).



Defensores (10): Gonzalo Montiel (Nottingham Forest, Inglaterra), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España), Germán Pezzella (Betis, España), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Lisandro Martínez (Manchester United, Inglaterra), Juan Foyth (Villarreal, España), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, Francia) y Lucas Esquivel (Athletico Paranaense, Brasil).



Mediocampistas (8): Leandro Paredes (Roma, Italia), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Guido Rodríguez (Betis), Facundo Bounanotte (Brighton, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania) y Bruno Zapelli (Athletico Paranaense, Brasil).



Delanteros (10): Lucas Beltrán (Fiorentina, Italia), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Julián Álvarez (Manchester City, Inglaterra), Alejandro Garnacho (Manchester United, Inglaterra), Ángel Di María (Benfica), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Alan Velasco (Dallas, Estados Unidos) y Thiago Almada (Atlanta United, Estados Unidos).