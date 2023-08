Estudiantes bailó a Corinthians, pero quedó eliminado en la Copa Sudamericana en los penales

Estudiantes de La Plata avasalló a Corinthians con 30 remates al arco, cuatro de ellos en los palos, aunque solo ganó por 1 a 0 como local en la vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y luego cayó por 3 a 2 en los penales, por lo que quedó fuera de la competencia.

En la ida, Corinthians había ganado 1 a 0. Por eso, la derrota por la mínima diferencia forzó el encuentro a los remates desde los 12 pasos, pero los dos tiros fallados de Luciano Lollo y Santiago Ascacibar lo dejaron afuera, cuando los brasileros apenas fallaron uno.

El equipo dirigido por Domínguez lo ganaba al minuto de partido con el tanto de Mauro Méndez, pero cuatro tiros en los palos le impidieron ganarlo en el tiempo reglamentario y lo perdió en los penales en el estadio Jorge Luis Hirchi.

Antes del minuto de juego, Estudiantes presionó muy bien en campo rival. José Sosa ganó muy bien en la pelea con los defensores y sacó centro magistral que bajaron en el área y el uruguayo Méndez puso el 1 a 0 de un derechazo para aventajarse en el marcador rápidamente.

Como en el primer tiempo, para el complemento Estudiantes dominó casi en su totalidad las acciones del partido, con varias llegadas concretas que pudieron haberle dado una goleada, pero los palos se lo impidieron en cuatro oportunidades.

El conjunto brasileño llegó milagrosamente a los penales, ya que no mereció llegar a la definición desde los 12 pasos, porque el equipo de La Plata lo arrinconó durante todo el encuentro.

En la tanda de penales, Estudiantes sufrió un duro golpe: dos remates en los travesaños, el primero de Lollo y el segundo de Ascacibar, le dieron el pase a semifinales al Corinthians, que apenas falló cuando Mariano Andújar le atajó su tiro a Giuliano. A su vez, Fabio Santos, Fausto Vera y Matías Rojas convirtieron para la clasificación.

Corinthians vs. Estudiantes por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Copa Sudamericana.

Cuartos de final (vuelta).

Estudiantes 1(2)-0(3) Corinthians.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Wilmar Roldán.

VAR: Juan Lara.

Estudiantes: Mariano Andújar; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Luciano Lollo, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Jorge Rodríguez, José Sosa; Benjamín Rollheiser; Mauro Méndez y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Verissimo, Fábio Santos; Maycon, Gabriel Moscardo; Matías Rojas, Renato Augusto, Ruan Oliveira; Ángel Romero. DT: Vanderlei Luxemburgo.

Goles en el primer tiempo: 1m Mauro Méndez (E).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Yuri Alberto por Oliveira (C); Wesley Ribeiro por A. Romero (C); 14m Giuliano por Moscardo (C); 32m Fernando Zuqui por J. Rodriguez (E); 35m Fausto Vera por Augusto (C); 39m Mauro Boselli por Mancuso (E).

Penales convertidos de Estudiantes: José Sosa y Mauro Méndez.

Penales no concretados de Estudiantes: Benjamín Rollheiser (atajado), Luciano Lollo (desviado) y Santiago Ascacibar (desviado).

Penales convertidos de Corinthians: Fábio Santos, Fausto Vera y Matías Rojas.

Penales no concretados de Corinthians: Giuliano (atajado)