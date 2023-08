Defensa visita a Botafogo en el cruce por los cuartos de final de la Sudamericana

Defensa y Justicia, uno de los equipos de mejor funcionamiento en el fútbol argentino, visitará este miércoles a Botafogo de Brasil, cómodo puntero del Brasileirao, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.



El partido se jugará desde las 19 en el Estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro, con una capacidad para 45.000 espectadores y será televisado por ESPN.



El árbitro será el boliviano Gery Anthony Vargas Carreño, que estará secundado por sus compatriotas José Alberto Antelo Arauz y Edward Saavedra, mientras que el ecuatoriano Carlos Orbe será el encargado del VAR.



Defensa, dirigido por Julio Vaccari, es un equipo con un estilo muy vertical, que propone un juego ofensivo con variantes en ataque y un goleador de muy buen nivel como Nicolás "Uvita" Fernández.



El "Halcón" de Florencio Varela pretende llegar a las instancias finales de la Copa Sudamericana, un torneo que conquistó en 2020 con Hernán Crespo como DT, cuando le ganó la final a Lanús por 3 a 0, en Córdoba.



Su rival, Botafogo, es un líder muy firme del torneo brasileño, el de más alto nivel de América, sumando 48 unidades, con un notable 80 por ciento de eficacia y con 11 puntos de ventaja sobre Palmeiras, que está segundo.



El equipo dirigido por Bruno Lage cuenta en su plantel con los argentinos Leonel Di Placido (ex All Boys, Atlético Tucumán y Lanús) y Víctor Cuesta (ex Arsenal, Defensa y Justicia, Huracán e Independiente).



En la ofensiva se destaca el veterano, de 32 años, Tiquinho Soares, quien es el goleador del Brasileirao con 13 tantos, tras haberse sumado proveniente del Olympiakos, de Grecia.



Defensa ganó el Grupo F y en octavos de final eliminó a Emelec de Ecuador, en tanto que Botafogo fue segundo del Grupo A y dejó en el camino a Patronato de Entre Ríos.