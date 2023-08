Lionel Messi busca darle su primer título al Inter Miami en la Leagues Cup

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi se enfrentará este sábado con Nashville, en el Geodis Park, por la final de la Leagues Cup. El partido se jugará a partir de las 22 (hora argentina) y será transmitido en exclusiva por la plataforma Apple TV.

El entrenador Gerardo Martino dispondrá de un once símil, con Messi desde el arranque, a los que comenzaron jugando frente al Philadelphia Unión en el encuentro en el cual Inter Miami se impuso por 4-1 con un gol de Messi y los restantes de Josef Martínez, el español Jordi Alba y David Ruíz.

Los argentinos Facundo Farías y Tomás Áviles forman parte de la convocatoria y esperarán su oportunidad para debutar en “Las Garzas” en la primera final del club en su historia.

En su primera conferencia de prensa como jugador del Inter Miami, el astro argentino expresó lo que es estar cerca del primer objetivo a poco de haber llegado: "Cuando llegué lo hice con mucha ilusión, felicidad y con las ganas de seguir obteniendo resultados como en toda mi carrera deportiva. Si bien es una sorpresa que estemos por jugar una final para la gente que no nos ve trabajar día a día, nosotros nos vemos capaces de alcanzar el título. Estamos muy felices de conseguir el primer objetivo".

"Me siento realmente muy feliz y también lo dije al principio: es un lugar al que elegí venir, fue una decisión que tomamos con tiempo, no fue de un día para el otro y eso hace que sea mucho más fácil. Estamos en el lugar que queremos estar. Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme de Barcelona y fue de un día para el otro. Tuve que acostumbrarme a un lugar y a un fútbol distinto al que había vivido toda mi vida, todo lo contrario a lo que me está pasando hoy" agregó el capitán de la Selección Argentina.

De esta manera, el once del Inter Miami lo conformarían: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Diego Gómez; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez.

Por su parte, el Nashville llega a esta final tras haber dejado en el camino al Monterrey de México por 2-0 en condición de visitante con goles de Sam Surridge y Fabrice-Jean Picault. Al igual que el equipo del estado de Florida, es la primera final de su historia para los dirigidos por Gary Smith.

El entrenador ingles piensa repetir el once que venció a “Rayados” en el Geodis Park: Elliot Panicco; Shaquell Moore, Lukas MacNaughton, Walker Zimmerman, Daniel Lovitz; Alex Muyl, Dax McCarty, Aníbal Godoy, Jacob Shaffelburg; Hany Mukhtar y Teal Bunbury.

Fuente: Noticias Argentinas