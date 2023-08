"No podemos permitir que la economía del delito financie la política"

Este jueves por la mañana, se realizó una conferencia de prensa, en la cual, los diputados provinciales Carlos Del Frade, Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver, brindaron detalles sobre el proyecto de Ley sobre transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, que impulsan.

En ese marco, Palo Oliver expresó: "Nunca hemos logrado que se abra el debate, ni siquiera en la Comisión iniciadora de este expediente, lo que nos hace pensar que no hay vocación para discutir un tema que es central, como lo es regular el financiamiento y el gasto electoral”.

“Estamos viviendo momentos en los que entendemos que se está limitando un derecho constitucional como el de elegir y ser elegido, hay una fuerte presencia del mercado dentro de los procesos electorales que tienen un costo enorme”, remarcó y añadió: “No cualquiera tiene la posibilidad de ser candidato, inclusive en estructuras partidarias y frentes electorales minoritarios”.

Asimismo, recordó que cuando presentaron el proyecto en 2016, “la motivación fue una sola, tratar de que no exista lavado de dinero y que no haya influencia de sectores privados y personas jurídicas, no solamente en los procesos electorales, sino al momento de tener que administrar la cosa pública y gobernar”.

“Este proyecto tiene la intención de abrir debate. Proponemos la creación de una auditoría, de ocho miembros que se elijan por concurso, con una duración de seis años y una renovación por mitades de cuatro miembros. Tiene que ser un ente autárquico, con un presupuesto determinado anualmente con la inclusión de una partida en el presupuesto general de recursos y gastos de la provincia”, detalló.

“Es importante conocer la procedencia de los fondos, pero también el gasto. Para nosotros es importante saber quienes pueden aportar a las campañas y creemos que es el Estado quien debe garantizar un punto de igualdad”, sostuvo.

En ese sentido, “prohibimos el aporte de personas jurídicas a las campañas electorales, para financiarlas” y subrayó que es fundamental “impedir que el dinero que no se puede justificar se utilice. Hay vinculaciones entre la economía del delito y las campañas electorales”.