Messi quiere llevar a Inter Miami a la primera final de su historia

Lionel Messi buscará este martes llevar a Inter Miami a la primera final de su historia cuando visite a Philadelphia Union, vigente subcampeón de la MLS, en la semifinal de la Leagues Cup.



El partido se disputará desde las 20 de Argentina en el estadio Subaru Park y será transmitido por la plataforma Apple TV.



La final de la tercera edición de la Leagues Cup, el torneo que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX de México, se jugará el sábado 19 de agosto y la otra semifinal la disputarán desde las 22.30 Monterrey y Nashville, en el estado de Tennessee.



A los 36 años y luego de ser campeón del mundo en Qatar, Messi revolucionó la Leagues Cup ya que en apenas cinco partidos convirtió ocho goles y quedó como el máximo artillero del torneo. El astro fue determinante para cambiar la cara de un equipo que hasta su debut contra Cruz Azul, el pasado 21 de julio, solo había ganado uno de los últimos diez partidos.



La clasificación a la final de la Leagues Cup podría ser el primer hito de la franquicia que tiene como cara visible al exfutbolista inglés David Beckham.



Hasta el momento, la mejor actuación de las "Garzas", que compiten desde 2020, había sido llegar a la semifinal de la presente edición de la US Open Cup que justamente se definirá el próximo miércoles 23 ante Cincinnati, también como visitante.



El equipo dirigido por Gerardo Martino goleó a Charlotte (4-0) en cuartos de final y ahora tendrá el desafío más difícil ya que enfrentará en su casa al vigente subcampeón de la MLS. El "Tata" repetirá el equipo que goleó a Charlotte pero la novedad será la inclusión de uno de los flamantes refuerzos, el delantero Facundo Farías.



El ex Colón de Santa Fe, que fue presentado el domingo junto a Tomás Avilés, viajará con la delegación y estará a disposición ya que el dominicano Edison Azcona sufrió una lesión en el tobillo.

Martino confirmó que el santafesino Facundo Farías será convocado y podría debutar en la semifinal. (Foto AFP)



En la habitual conferencia de prensa previa a los partidos, el "Tata" confirmó la presencia de Farías en la nómina y se refirió a la felicidad de Messi, a poco menos de un mes de su llegada.



"La felicidad tiene que ver con el lugar en el que eligió jugar. Estados Unidos te da la posibilidad de seguir trabajando de lo que a uno le gusta en un marco de tranquilidad, y eso se agradece poder tenerlo", remarcó el ex DT de Atlanta United.



"Lo bueno es que pone de manifiesto hasta donde uno quiere competir y si no tenés muchas ganas de competir, podés seguir jugando con esa tranquilidad", agregó el rosarino que, en este sentido, rechazó dirigir a Boca Juniors y eligió volver a la "tranquilidad" de la MLS.



Philadelphia Union, que tiene a los argentinos Julián Carranza (ex Banfield) y Joaquín Torres (ex Newell's), superó a cuartos de final a Querétaro de México, y llegó a ésta instancia a paso firme aunque dos cruces los pasó por penales (DC United y New York RB).



La franquicia que participa de la Conferencia Este de la MLS desde 2010 perdió la final en la edición pasada ante Los Angeles FC por penales y actualmente está tercero en el campeonato. El entrenador Jim Curtin, quien conduce al equipo desde 2015, destacó la presencia de Messi en la casa de Philadelphia en la ciudad de Chester del estado de Pensilvania. El estadio tiene capacidad para 18.500 y las localidades ya están agotadas.



"Estamos hablando de que el mejor jugador de todos los tiempos vendrá aquí para jugar una semifinal con un trofeo y por un lugar en la Liga de Campeones. Será un gran partido y nuestros 'fans' se harán notar", dijo Curtin, quien solo perdió un partido de local en 2023.