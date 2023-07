La UNL lanzó una app para calcular raciones de alimentos para perros y gatos

Los emprendedores Sebastián Ayala, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, y Maximiliano Genolet, desarrollador Full Stack, crearon en 2019 una app para mejorar la nutrición de bovinos. Recientemente lanzaron la versión para perros y gatos y, próximamente, harán lo propio para equinos, porcinos y ganado aviar.

Una de las claves del emprendimiento es que hay mucho conocimiento científico y técnico respaldando los resultados. “No es una calculadora. Hay mucha bibliografía que volcamos en las aplicaciones. Esa es la clave de por qué se usa tanto la versión para bovinos”, explicó Ayala. Dicha versión está disponible para Android y Iphone, está traducida a 15 idiomas, es de fácil uso y ya es utilizada en países como Brasil, Egipto, Turquía y Alemania.

La versión de la app para pequeños animales es para profesionales y público en general que tenga una mascota. El algoritmo permite acercar una dieta específica en base a alimentación natural para perros y gatos, cachorros, adultos, con sobrepeso, gerontes, hembras lactantes y gestantes. “Los alimentos balanceados premium tienen costos elevados y qué mejor que poder ofrecerle a las mascotas comida que preparamos nosotros mismos”, explicaron los emprendedores.



Cómo funciona

Una vez descargada la app, de forma gratuita, el usuario debe registrarse. El uso de las herramientas es intuitivo, donde pueden optarse muchos aspectos técnicos de los animales. En un primer momento debe seleccionarse el animal: perro – gato, luego optar según las características de su mascota: cachorro, adulto, sobrepeso, geronte, gestante, lactante. Ingresada esa opción, la aplicación solicitará información sobre cantidad de animales, peso, actividad física (baja, media, alta, perro de trabajo) y tamaño. Seguidamente se solicitará elegir alimentos según las preferencias y posibilidades de al menos un alimento energético, uno proteico, un aceite, uno fibroso, un mineral y un vitamínico para que el algorimo genere una alimentación correctamente balanceada. El alimento energético puede ser, por ejemplo, arroz, harina de maíz y harina de trigo.

En tanto el proteico puede ser carne de pollo, porotos, garbanzos, lentejas y pescado. El aceite puede ser de girasol u oliva y la fibra de calabaza, papa, espinaca, lechuga, arveja o zanahoria. Las opciones para vitaminas son de hígado de vaca o huevo de gallina y los minerales leche entera delactosada, leche descremada delactosada, leche descremada y leche entera.

A partir de todas esas elecciones, la aplicación calculará la ración de alimento adecuada y sugerirá opciones recomendadas. “Si bien se accede a la ración diaria, la aplicación sugiere la preparación del alimento para cinco días, para poder optimizar el tiempo y freezar las porciones”, detalló el veterinario.

Se sugiere no agregar más alimentos a la ración diaria recomendada, excepto agua. Si sobra comida, se recomienda reducir los alimentos fibrosos y seleccionar otros ingredientes o modificar la receta, lo cual es óptimo realizar semanalmente para variar los nutrientes. Los alimentos deben estar siempre cocinados, ya sea hervidos o al horno, no fritos, salvo los alimentos precocidos o frutas. La leche no debe ofrecerse directamente, sino en la receta que sugiera la app.



Modelo de negocio

El modelo de negocio del emprendimiento se basa en dos ingresos, por un lado existe la posibilidad de publicitar en la aplicación y, por el otro, hay una versión premium que es paga. En ese marco, Ayala destaca que “el 90 por ciento de la aplicación es de uso gratuito pero hay funciones específicas para los profesionales que la usan con frecuencia, sobre cómo crear un alimento o guardar una ración”.

El emprendimiento se encuentra pre-incubado en el programa UNL Potencia. “Iniciamos allí el camino para modelar el negocio, armar el pitch para inversores y socios y acelerar de la empresa. Nosotros en este ámbito no teníamos experiencia y nos abrieron la puerta a este mundo para seguir creciendo”. Actualmente Muu App Nutrition se encuentra en la búsqueda de socios comerciales.



UNL Potencia

Es un programa de la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL que busca el desarrollo ágil de startups y tiene como objetivo lograr el match entre emprendedores e inversores para fortalecer el ecosistema de innovación. Para lograrlo, se ponen a disposición procesos, herramientas y conocimientos para diseñar, analizar y validar ideas de negocio, creando proyectos sólidos con potencial de crecimiento y obtención de inversión. Durante el programa, se evalúa y valida el modelo de negocio, se brindan capacitaciones orientadas a la creación de la empresa y se ayuda a buscar financiamiento para ponerla en marcha.