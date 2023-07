Josefina Viano: "En Santo Tomé tenemos demandas de Salud sin resolver"

Josefina Viano, candidata a concejal por ‘Yo confío en Santo Tomé’, perteneciente al partido Frente de la Esperanza, se refirió a las propuestas de su espacio en materia de salud. En ese sentido, comentó en diálogo con Santotoméaldía que días atrás visitó las instalaciones del SAMCo -junto a Fernando Buniva, encargado de IAPOS y Laura Silva, trabajadora de SALUD- y se encontró con un panorama poco alentador. "El SAMCo necesita mejoras edilicias, sumar personal y una guarda pediátrica", manifestó.

"En Santo Tomé tenemos demandas de hace mucho tiempo y una población que ronda los 80.000 habitantes, para lo cual el SAMCo, a pesar de tener un equipo impresionante y un personal que se dedica con todos sus esfuerzos, se vuelve muy difícil que la infraestructura acompañe ese crecimiento poblacional y pueda estar a la altura de las circunstancias", señaló.

Al respecto, Viano sostuvo que el nosocomio local "necesita mejoras de edilicias y de infraestructura, necesita sumar personal y tener una guardia pediátrica. Además el SAMCo se ocupa de un poco de la región y hay cosas que cuando uno lo visita se da cuenta que son muy chatas y que falta de coordinación entre el Municipio y la Provincia".

Viano en su visita al SAMCo de la ciudad.

Asimismo, manifestó que lo que buscan desde su espacio es que se vea al efector "como un hospital" ya que ello permitiría "que la provincia pueda hacer mejoras edilicias, de infraestructura y cuente con el personal que requiere" y sentenció: "Proponer la creación de un hospital es algo que sale de nuestras posibilidades, es una promesa que no vamos a poder cumplir en un corto plazo, es por eso que hay que atender las cuestiones más urgentes".

"En Santo Tomé tenemos el problema del puente: si hay un accidente y el SAMCo no tiene espacio o no tiene la tecnología que se necesita, tenemos pacientes que quedan varados en el puente por la cuestión del tráfico, que se dirigen o al Hospital de Niños o que se dirigen al Cullen y el puente traba ese traslado y es una cuestión de vida o muerte", remarcó y añadió: "Contamos con dos ambulancias, una de las cuales después de muchos años la aportó la Provincia, pero no alcanza"

Salud Animal

Por otra parte, Viano se refirió a la problemática vinculada a la salud de los animales de la ciudad. En ese contexto, indicó que muchos vecinos plantean que es un tema olvidado y que "tenemos que buscar la forma de resolverlo".

"Hoy en día ir a un veterinario privado es muy costoso y me parece que es muy importante pensar en la posibilidad de que haya una sala pública veterinaria para atender urgencias, un Hospital Público Veterinario", resaltó y agregó: "También pensamos en la posibilidad de un documento de identidad para las mascotas, que tiene que ver con el cuidado y la responsabilidad".

"Son cuestiones que la Municipalidad podría hacer, son propuestas y proyectos que estamos elaborando y que vienen de la mano de lo que los vecinos nos dicen y lo que podemos ver cuando nos acercamos a los barrios", indicó

Por último, manifestó que en la ciudad "tenemos un sistema de castración animal que es sumamente deficiente para la cantidad que hay, entonces tener un buen registro, un documento de identidad para las mascotas es empezar un poco a ver la magnitud del problema que tenemos y a partir de eso, podremos articular soluciones tanto con las organizaciones que se dedican a esto como con las acciones que tiene que llevar adelante el Municipio, ya sea castraciones, vacunas y demás", concluyó.