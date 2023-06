La Municipalidad recuerda medidas para evitar intoxicaciones por la inhalación de monóxido de carbono

La Municipalidad de Santo Tomé, a través de la Secretaría de Salud, recuerda una serie de recomendaciones para evitar siniestros por inhalación de monóxido de carbono, teniendo en cuenta la temporada de bajas temperaturas y el uso habitual de la calefacción.

El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente. Se genera por combustiones deficientes del gas natural, la leña, el carbón o la nafta y es imposible percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor y no irrita las mucosas. En altas concentraciones, puede generar la muerte en minutos.

Los accidentes por inhalación de monóxido de carbono se pueden evitar teniendo en cuenta las siguientes medidas:

- Revisar una vez al año los artefactos de gas por un gasista matriculado, preferentemente cuando bajan las temperaturas.

- Colocar rejillas de ventilación permanentes. Son obligatorias para todo artefacto de cámara abierta.

- Controlar que la llama del gas siempre sea azul. Si es amarilla, anaranjada o roja significa que el artefacto de gas está funcionando mal.

- Chequear siempre que los conductos de evacuación de gases no estén rotos o tengan obstrucciones.

- Llamar siempre a un gasista matriculado para que revise los artefactos de gas y las ventilaciones del hogar.

- No calefaccionar ambientes utilizando hornallas y hornos.

- Aprovechar al máximo la capacidad calórica de los artefactos, no taparlos con cortinas ni muebles.

- Tener en cuenta que los artefactos de gas instalados en baños o dormitorios sólo deben ser de tiro balanceado.

- Dejar siempre una rendija abierta en los ambientes; es importante que haya circulación libre de aire desde el exterior.

Síntomas comunes de intoxicación

Los síntomas frecuentes de una intoxicación por monóxido de carbono son:

- Dolor de cabeza

- Náusas y vómitos

- Mareos

- Debilidad, cansancio y/o pérdida de conocimiento



Ante la aparición de los primeros síntomas, se recomienda retirar a las personas que se encuentran en el lugar contaminado, abrir puertas y ventanas para mantener el ambiente ventilado y, en todos los casos, concurrir rápidamente al hospital más cercano.