UNL conforma la primera Red interuniversitaria de Spin Off de Argentina

Tres universidades nacionales se unieron en pos de poner en marcha una iniciativa pionera en Argentina: crear una red para compartir experiencias y potenciar colectivamente el agregado de valor de aquellos resultados de investigación que puedan dar origen a nuevas empresas, desarrollos y servicios.

No se trata de una propuesta aislada, sino de un paso más en el marco de políticas institucionales de acompañamiento y promoción de empresas y emprendimientos nacidos a partir de capacidades científico tecnológicas. Las universidades que hoy deciden aunar sus esfuerzos y recursos para comenzar a escribir un capitulo conjunto son la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe).

En la jornada de este jueves 22 de junio, en el predio del Campus Miguelete de la UNSAM, a partir de la firma de un acuerdo marco entre las tres casas de estudio, quedó formalmente conformada y lanzada esta nueva Red de Spin off. Para la rúbrica estuvieron presentes Carlos Greco, Martín López Armengol y Enrique Mammarella, rectores de la UNSAM, UNLP y UNL, respectivamente.

El principal objetivo del acuerdo firmado es dar impulso a programas de entrenamiento, financiación y otras formas de colaboración para incrementar la creación y promoción del spin off universitarios y la formación de empresas de base tecnológica que surjan de investigaciones desarrolladas en estas casas de altos estudios.

Acompañaron, dando la bienvenida al evento, Diego Comerci, subsecretario de Desarrollo e Innovación de la UNSAM; Gonzalo Márquez, pro secretario de Vinculación Tecnológica de la UNLP; y Javier Lottersberger, secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL y coordinador de la RedVitec. Participaron también autoridades, investigadores, emprendedores y demás integrantes de las tres instituciones.

Javier Lotterberger destacó el valor de “sumar las capacidades y la experiencia con las que contamos las tres Universidades, que, si bien por nuestra génesis tenemos particularidades distintas, nos unen líneas de trabajo comunes como la promoción y apoyo a nuevas empresas nacidas del sistema científico, que redunda no solo en resultados positivos para las universidades, sino que significa un potente agregado de valor para el sistema en general”. Por su parte, Márquez expresó “el propósito de fomentar el vínculo entre las nuevas spin off y las ya constituidas y salidas del sistema universitario, generando así un ecosistema de empresas que tengan feedback y capacidad de dialogo entre ellas”.

Una vinculación basada en la búsqueda de la innovación

La creación de la Red de Spin off universitarios es un capítulo nuevo en el marco de un recorrido de estas Universidades argentinas, que conforman colectivamente un sistema universitario destacado en el orden regional, con una impronta basada en la capacidad de innovación. Carlos Greco, rector de la UNSAM y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebró el compartir este proyecto con “dos Universidades mentoras en poner el conocimiento a dialogar con la realidad; conocimiento que si bien está sostenido en la investigación básica, intenta expresarse como empresas o emprendimientos que son respuesta de nuestros investigadores a distintas realidades o vicisitudes socioproductivas”, y refiriéndose al público presente, subrayó “son ustedes, investigadores y científicos, los principales protagonistas de esta idea de que la Universidad es uno de los principales factores de desarrollo del país”. “La conjunción de la razón, con el conocimiento y la pasión es totalmente virtuosa, sabiendo que se trabaja para generar valor desde el conocimiento y eso es trabajar por el bien común”, concluyó.

Martín López Armengol, representando la UNLP puso en valor “la transformación cultural experimentada por las universidades centenarias, que implica sin dudas grandes discusiones y esfuerzos, pero en el convencimiento de que existe un sector cada vez más importante, cuanti y cualitativamente, de nuestros docentes investigadores que entiende la divulgación del conocimiento en sus formas tradicionales, y también tienen esa vocación emprendedora, que los lleva a dar un pasito más y transformar su producto o su servicio en un spin off, una experiencia de empresa o de organización”. Asimismo, enfatizó en la oportunidad de asociarse con “Litoral, como referencia nacional en estas temáticas y San Martin, una universidad nueva, nacida en los ’90, que ha interpretado muy bien la necesidad del diálogo permanente entre la Universidad y la región”.

Para cerrar, Mammarella expresó “hoy estamos frente a un hito; muy pocas veces se logra plasmar en acuerdos lo que venimos llevando adelante desde cada organización, con todo lo que implica la cooperación: dialogo, respeto por lo que hacen los otros, el valor por lo que tiene cada uno para poner en común, el compromiso de asumir desafíos colectivos, entendiendo que no solo tenemos el rol de formar buenos profesionales y ciudadanos críticos, sino que el conocimiento y la investigación que se produce en nuestras aulas y laboratorios tienen que aportar al bienestar común y fundamentalmente, tienen que expandir la economía”. Y agregó “ésta es la educación pública, la que transforma. Poder hacerlo en conjunto desde tres universidades que estamos en el territorio, fundadas en fuertes compromisos de sus docentes investigadores, en los perfiles transformadores de sus estudiantes, buscando sinergia en la cooperación, concibiendo el trabajo colectivo como una fuerza mucho más potente que el trabajo individual de las tres instituciones, sumadas. Es el mensaje que también queremos transmitir desde el CIN, que el sistema siempre es más fuerte”.

Empresas que suman valor

Cabe destacar que las spin off son iniciativas empresariales con una naturaleza particular: son promovidas por integrantes de la comunidad universitaria y se caracterizan por basar su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o servicios a partir del conocimiento adquirido y los resultados obtenidos en la propia Universidad. La esencia de estas empresas es la investigación aplicada que permite el desarrollo de nuevas tecnologías, la creación de empleo de calidad, la capacidad de generar un alto valor añadido en la actividad económica y al desarrollo regional. Su creación genera ventajas e implicancias positivas para todas las partes involucradas, ya que el grupo de investigación que se constituye en emprendedor pueden continuar desarrollando la tecnología generada en la universidad hasta el nivel de producto final, obteniendo rendimientos económicos del proceso. La universidad impulsa a través de las spin off su labor de transferencia de resultados de la investigación. Y la sociedad se beneficia a partir de la creación de trabajo genuino y de los productos novedosos éstas desarrollen.

Las tres casas de estudio reunidas para la conformación de esta Red cuentan con experiencias que pueden dar cuenta de resultados exitosos, fundamentalmente en el campo de la biotecnología, el desarrollo de nuevos medicamentos, terapias, diagnósticos, productos biológicos o alimentos, utilizando enfoques innovadores. Es por esto que, distintos casos de spin off fueron invitados a compartir sus experiencias, aportando desde sus respectivos lugares motivación para la generación de nuevas experiencias de esta naturaleza. Las spin off participantes fueron: Infira (cultivos estacionales sin estaciones), Biosynaptica (biofármacos innovadores para enfermedades neurodegenerativas) y Homo Foods (proteínas vegetales que imitan la carne), de la UNL; Gisens Biotech (biosensado), Magnolia Biotech (insumos para diagnósticos) y Logía Biotech (kits de diagnóstico de enfermedades respiratorias) de la UNLP; y Eureka Nanobioengineering (bio-nanodispositivos), Calice Biotech (edición genética cannabis) y Crofa Biotech (xenotransplantes); de UNSAM.