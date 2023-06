Solano: “Un concejal tiene que saber escuchar y legislar en representación de la gente”

Santo Tomé es un territorio conocido -y recorrido- por Gabriela Solano. Nació y vivió allí toda su vida, durante muchos años se desempeñó como periodista, profesión que le aportó una visión experimentada para interpretar la sociedad y sus problemas: “el periodismo me enseñó a escuchar a la gente”, rescató la precandidata quien, además, es la actual Directora de Relaciones Institucionales del Municipio y tiene trayectoria legislativa, cuenta con cuatro años cumplidos de gestión y en dos oportunidades estuvo al frente de la presidencia del Concejo, durante los periodos 2020 y 2021.

“Creo que, entre el quehacer periodístico y el rol del concejal hay algo en común, en ambas posiciones se debe trabajar con una mirada territorial, ambas funciones requieren estar en contacto con lo cotidiano. Es elemental escuchar lo que le pasa a la gente, a cada uno de los sectores. En el caso de la tarea legislativa, además, tenemos que tener iniciativa parlamentaria y aportar la legislación correspondiente para resolver esos problemas sociales latentes”, destacó Solano.



“Actualmente, considero que en Santo Tomé no estamos teniendo esa representatividad, el Concejo no está siendo un correlato de lo que las y los vecinos necesitan”, afirmó.

“Por ejemplo, durante mi gestión en el Concejo se reforzaron cuestiones relativas a la participación ciudadana. Por un lado, implementamos sesiones especiales para que de manera exclusiva los vecinos puedan sesionar a través del mecanismo ‘Todos tenemos la palabra’. Por otra parte, impulsamos la ordenanza que permitía que el Concejo sesione en los barrios. Lamentablemente, la primera no hizo más y la segunda jamás se aplicó. No fueron cuestiones prioritarias para las dos presidentas que me precedieron y que actualmente están en ejercicio y campaña”, sentenció.

“El contexto social y económico actual es muy difícil. Entonces, es nuestro deber escuchar lo que la gente necesita, trabajar, aportar la legislación que corresponde para resolver los problemas cotidianos. Eso es lo que la gente va a encontrar en nuestro proyecto político, iniciativa para transformar la ciudad en un lugar con oportunidades para todas y todos”, aseguró.



Gabriela Solano encabeza la lista socialista “Adelante”, que competirá en las internas dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el próximo 16 de julio en la provincia. La lista se completa con Javier Meneses, Virginia Monzón, Fernando Alegre, Ayelen Collado, Jorge Cáceres, Silvia Bedetti y Jorge Coronel. Los y las precandidatas acompañan la fórmula de Mónica Fein, como precandidata a Gobernadora de la Provincia, Eugenio Fernández Vicegobernador; Clara García y Pablo Farías como precandidatos a Diputados Provinciales; Paco Garibaldi y Selva Kuxhaus como precandidatos a Senadores.