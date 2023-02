Censo 2022: feminización, crecimiento diferencial y concentración

El pasado 31 de enero el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó datos provisorios del 11° Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, que se llevó a cabo entre el 16 de marzo y el 18 de mayo de 2022. A partir de esto, integrantes de las cátedras de “Geografía Argentina” y de “Geografía de la Población - Demografía” del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral realizaron un informe preliminar sobre los valores dados a conocer.

“Signado por un contexto de pandemia que retrasó la realización del recuento poblacional, los datos censales son un insumo clave para profundizar en la investigación de estos y otros procesos –señala el Prof. Gustavo Peretti, quien estuvo acompañado por Adrián Carbonetti, Javier Castelnuovo, Mariano Varisco y Martín Seval-. En este sentido, la publicación temprana de estos datos es clave para el análisis cuantitativo y cualitativo de la población argentina y la problematización de la situación actual, las tendencias históricas y las proyecciones a futuro”, comenta.



Datos generales

La población total del país asciende a la cifra de 46.044.703 habitantes, lo que indica un incremento de 5.927.617 habitantes durante el período 2010-2022 y un incremento anual de 515.000 habitantes, cifra que da como resultado una tasa de variación anual por mil de 11,9. Es decir, por cada año durante el último período intercensal se agregaron 11,9 por cada 1000 personas. Esta cifra es similar a la registrada entre 2001 y 2010, ya que dicha tasa se ubicó en 11,2”.

Agrega el documento que “el censo, además de estos datos generales a escala nacional, permite profundizar en el comportamiento de procesos específicos que caracterizan a la población argentina desde hace tiempo. Entre ellos puede mencionarse la tendencia a la feminización de la población, el crecimiento demográfico diferencial por provincias y departamentos, y, sobre todo, la permanencia de la matriz de concentración territorial de la población”.



Proceso de feminización

En cuanto a la composición según sexos, continúa la tendencia registrada durante todo el siglo XX que refiere a un creciente proceso de feminización, ubicándose en el 2022 en un índice de masculinidad de 93. Es decir, por cada 100 mujeres se corresponden 93 varones. Por primera vez, se computó a la población de sexo no binario que representa el 0,018% de la población total.

Este Censo muestra también como novedad que en todas las provincias la presencia de mujeres supera a la de los varones. Los distritos más feminizados se ubican en la región Pampeana destacándose la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe con índices de 84,0 y 92,8 respectivamente. El proceso de feminización se vincularía con el creciente envejecimiento, al ser mayor la esperanza de vida en las mujeres.



Crecimiento demográfico diferencial según provincias

Si bien la variación intercensal entre 2010 y 2022 fue del 14%, el crecimiento se manifestó de manera diferencial en las distintas jurisdicciones provinciales. De las ochos provincias con mayor incremento demográfico relativo, con una variación superior al 20%, tres se ubican en la Patagonia, como son los casos de Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz, con incrementos del 50,0%, 31,7% y 21,9%, respectivamente. Se destacan, además, San Luis, Tucumán, Corrientes, Santiago del Estero y Córdoba con incrementos del 25%, 21,9%, 20,6% y 20,5% y 20%, respectivamente. Es notorio también el incremento registrado en Santiago del Estero ya que es una jurisdicción caracterizada por un histórico bajo crecimiento demográfico causado por una constante emigración de un número importante de su población.

Las jurisdicciones con menor variación intercensal entre 2010 y 2022 son: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires con cifras de: 7,9%, 8,2%, 11,3% y 11,5% respectivamente.



Crecimiento demográfico en Departamentos

En el interior de las provincias se destaca el incremento de departamentos ubicados en los bordes de áreas metropolitanas como son los casos de: Colón (34,0%) en Córdoba; El Carmen (22,6%) y Palpalá (25%) en Jujuy; Luján de Cuyo (43,3%), Guaymallén (26,0%) y Maipú (24,4%) en Mendoza; Pocito (39,6%), Santa Lucía (25,0%) y Chimbas (20,7%) en San Juan; Tafí Viejo (39,6%), Yerba Buena (34,6%) y Lules (31,0%) en Tucumán.

Se destaca en Chubut, por registrar una variación del 29,0%, el departamento de Biedma en el cual se ubica la ciudad de Puerto Madryn. En la provincia de Córdoba los departamentos de Calamuchita y Punilla, caracterizados por su actividad turística, registran una incremento del 44,4% y del 25,8% respectivamente.

Otros departamentos de impronta turística que registran aumentos destacados son: Bariloche (22,5%) en Río Negro, Lago Argentino (35,0%) en Santa Cruz, Ushuaia (44,0%) en Tierra del Fuego y Junín (44,5%) en el cual se localiza la localidad puntana de Merlo.

Los departamentos de Añelo, Pehuenches y Confluencia, epicentro de actividades vinculadas con la actividad minera neuquina, muestran una variación destacada del 66,3%, 39,2% y del 32,3% respectivamente



Permanencia de la matriz de concentración territorial de la población

Los datos del Censo muestran que no se modifica el patrón de concentración territorial de la población. La suma de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los 24 partidos bonaerenses del Gran Buenos Aires concentran en solo 3.844 km2 -0,13% de la superficie total- 13.985.794 habitantes lo que representa un 30,4% de la población total.

Cinco provincias no alcanzan aún el medio millón de habitantes. A saber: Catamarca, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Es decir, cada una de estas provincias no supera a la población que alcanza el área metropolitana de la ciudad de Santa Fe. En su totalidad ascienden a la cifra de 1.703.000 habitantes, magnitud demográfica similar a la que ostenta la provincia de Tucumán y el municipio bonaerense de La Matanza. Una superficie de 581.816 km2, que representa el 20% de la dimensión total del país, se encuentra habitada solamente por el 3,7% de la población.