Scarpin solicitó al gobierno nacional que no discrimine a las universidades de Santa Fe en el reparto de fondos

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Dionisio Scarpin, ingresó un proyecto de resolución con relación a la Decisión Administrativa 54/2023 del gobierno nacional, que determina el presupuesto para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales del país, pero que no asigna fondos a las casas de altos estudios de la provincia de Santa Fe.



“Una vez más el gobierno nacional demuestra que no le importa ni la educación pública, ni el federalismo. En esta distribución de fondos para gastos corrientes y de capital solamente se contempla a 25 de las 57 universidades del país, 13 de las cuales están ubicadas en el AMBA y no se destinan recursos a ninguna casa de altos estudios de nuestra provincia”, afirmó el legislador. Además, agregó que acciones como estas “representan un ataque a la educación pública y al futuro de nuestro país”.



En la iniciativa presentada, el senador nacional de Juntos por el Cambio insta al Jefe de Gabinete de Ministros y al ministro de Educación de la Nación a que dicten una decisión administrativa complementaria, con el fin de atender los gastos de funcionamiento “de aquellas Universidades Nacionales que fueron dejadas desamparadas”.



En la misma línea, Dionisio Scarpin indicó que de manera urgente se debe revertir esta situación que solamente perjudica el acceso a la educación superior a todas las personas por igual. “Las universidades nacionales garantizan un derecho fundamental, que es brindar la posibilidad a cualquier persona en nuestro país de formarse en carreras de grado, que hoy se ve jaqueada para los santafesinos por esta exclusión que realiza el gobierno de Alberto Fernández en la remisión de recursos para el funcionamiento de nuestras universidades”, añadió.