El concejal Mario Montenegro recorrió diferentes barrios durante el mes de enero

Tal como lo estableció en su agenda de trabajo durante el 2022, el concejal Mario Montenegro continuó durante el mes de enero con sus visitas habituales a vecinas y vecinos de la ciudad. Las recorridas comprendieron los barrios Las Vegas, El Chaparral, Villa Luján, Adelina Centro y Adelina Oeste.

Aún en receso legislativo, el edil sigue trabajando para escuchar a las y los vecinos, dialogar y conocer de primera mano las problemáticas de cada barrio para y avanzar en proyectos que atiendan sus necesidades. Falta de agua potable, formación de basurales, limpieza y mantenimiento de espacios públicos, además de inseguridad, son los problemas más recurrentes, según explicó el concejal.

“La ausencia del Estado municipal es notoria, como en la mayoría de los barrios de Santo Tomé. Recorremos las calles y escuchamos mucho a los vecinos, es fundamental. Creemos que no es posible generar proyectos que aborden realmente un problema si no lo conocemos en profundidad; si no estamos junto al vecino, codo a codo, para mejorar la ciudad”, insistió el concejal.

Durante el 2022 Mario Montenegro presentó más de 80 proyectos referidos a salud, obra pública, servicios. Según anunció, este año renueva sus esfuerzos "para trabajar con la misma intensidad en el Concejo Municipal".