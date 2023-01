Gamergy Argentina 2023: “Es el lugar donde todos los gamers tienen que estar”

Gamergy, el festival de Esports y gaming más grande del mundo en el mercado de habla hispana, regresa a la Argentina tras el éxito de la edición pasada donde hubo 50 mil espectadores. Este año, el evento se realizará en Tecnópolis del 7, 8 y 9 de abril.

“El tour latinoamericano inicia en Buenos Aires, Argentina, lo cual es muy importante para la escena de Esports y gaming que mueve multitudes y miles de personas en el país. Inicia en acá y termina en México en una gira que recorre todo Latinoamérica, así que tenemos un tour muy importante para toda la región”, explicó Juan Diego García Squetino, director de GGTECH, en una entrevista con Cayetano y Tamara Petinatto en ‘Un Día Perfecto’ por Metro 95.1.

“Es el lugar donde todos los gamers tienen que estar, es así de simple como lo tenemos que definir. Para gamers ya sean profesionales, amateurs o totalmente principiantes, si quieren disfrutar de un evento totalmente participativo y abierto, es Gamergy”, señaló Sebastián Bulgheroni, director de marketing de Fénix Entertainment.

Los encargados de organizar el evento, explicaron que Gamergy es un festival del que puede disfrutar toda la familia. “Cuando iba de joven a lugares me pasaba que tu papá o tu mamá te dejaba y te iba a buscar a las 4 o 5 horas. Acá te encontrás con que los papás están en el simulador de Fórmula 1, los hijos en la Playstation y la mamá bailando Just Dance con su hija en la otra punta del festival y se transforma en un gran lugar para la familia”, aseguró García Squetino.

Durante la primera edición que se realizó más de 50 mil personas se acercaron al festival para disfrutar de los videojuegos. “Ampliamos la campaña de comunicación y marketing basados en la experiencia de lo que fue el año pasado, entonces eso nos lleva a proyectar de que este año vamos a estar por encima de las 60 mil personas acumuladas en los 3 días de eventos”, sostuvo Bulgheroni.

Además, revelaron que no sólo habrá opciones de gaming competitivas y participativas para disfrutar del festival sino que también contará con distintas atracciones. “Habrá foodtrucks, lugares para comer y eventos musicales para complementar la diversión así que van a ser 3 días de mucha acción. Es un clima para todo público y familiar”, comentó el COO y CMO de Fénix.

Los representantes de Gamergy señalaron que esperan que el festival continúe creciendo en los próximos años. “Es una industria que no tiene techo por eso no ha parado de crecer a muchos dígitos. Argentina no está exenta porque después de México y España es el país con más consumo de Esports y gaming”, aseguraron.

Y agregaron: “Hoy la industria del gaming no es una moda, es una industria que mueve más que la música y el cine juntos. Por ejemplo, Gamergy Madrid, que es el evento madre de todo el tour, tiene unas 60 mil personas por día. Ya empezamos a magnificar lo que es esta industria en un público que ni siquiera es nativo digital, es nativo gamer”.