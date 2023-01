"Pintó Playa": una nueva propuesta de la Municipalidad para disfrutar el verano

El Municipio presentó una nueva propuesta con actividades recreativas para disfrutar del verano en la ciudad: "Pintó Playa", una iniciativa que se llevará a cabo de jueves a domingo en el Balneario Municipal.

Según explicaron, las actividades son organizadas por el área de Juventudes, en conjunto con la Secretaría de Salud y la Coordinación de “Viví tu barrio”. Las actividades serán gratuitas y tendrán lugar en el Balneario Municipal “Brigadier Estanislao López”, los días jueves, viernes, sábados y domingos, de 15.30 a 18.30 horas.



Coordinadas por profesores de educación física, las actividades propuestas serán lúdicas, culturales y deportivas, y se irán intercambiando cada día.

Jueves: “Los juegos del agua”

Se proponen actividades y juegos pensados para niños y sus familias, con agua y diferentes elementos. Además, estarán disponibles juegos de cartas (Truco, Loba, Uno) y elementos para jugar en la arena (baldes, rastrillos, palitas, etc).



Viernes: “Pasá la pelota” y “Juguemos al ajedrez”

Las actividades comprenderán torneo de penales, juegos de pases de voley y más juegos con pelotas. En simultáneo, se jugará al ajedrez junto al taller de “Vivi tu barrio”.

Sábados: “Deporte y Arte”

La propuesta serán actividades deportivas y se sumarán espectáculos artísticos. También se podrá disfrutar de música en vivo, shows de Freestyle, demostraciones de canto y baile y show de Break Dance.

Domingos: “Juegos en familia”

La propuesta comprenderá diversos torneos, actividades lúdicas para toda la familia. Los mismos, se definirán por semana como concursos de castillos de arena, torneos de tejo, juegos de postas, carrera de carretillas y carreras de embolsados, entre otros.



Concurso de Castillos de Arena

El domingo 29 de enero, la actividad estará planteada para grupos familiares o de amigos donde concursarán por el mejor castillo de arena.

Por su parte, el grupo ganador recibirá premios. Vale recordar que las inscripciones se realizarán ese mismo día de 15.30 a 17 hs. El concurso será de 17 a 18 hs.