Un ciclista de nuestra ciudad fue víctima de un violento asalto en el acceso a Santa Fe

Un ciclista de nuestra ciudad fue víctima de un violento asalto este domingo por la noche, cuando se trasladaba hacia la ciudad de Santa Fe. Aproximadamente entre el rulo de Cilsa y la cancha de Colón, el hombre fue sorprendido por dos delincuentes que lo atacaron y le robaron la bicicleta.

La víctima, José Olivares Rivas, relató lo sucedido en una entrevista con radio Aire de Santa Fe."Después de haber atravesado el puente me quedé solo en el camino; había dos señores en un guardarraíl que estaban esperando que pase alguien, y pasé yo", comentó.

“Se me tiraron encima y me querían sacar la bicicleta; yo no quise soltarla. Cuando empezaron a pasar los autos, tocaban bocina. En un momento uno de los sujetos se arrima para tomar la rueda, mientras que el otro tiraba del cuadro", agregó a continuación.

"La gente me ayudó, me trajeron hasta Santa Fe”, comentó el hombre, luego de mencionar que los ladrones se dieron a la fuga en dirección al barrio FONAVI.

"Voy a seguir usando la bicicleta, no quiero entregarme, no podemos hacer como toda la gente. Tenemos índices de inseguridad, pero la gente está enjaulada en su casa, antes estaban en la vereda tomando mate. Ahora no se puede. Voy a seguir circulando porque soy militante de la bicicleta", afirmó.

La bicicleta robada es marca Venzo, rodado 29, de color celeste con letras rosadas. Por cualquier información, comunicarse al 342-4491085.