Histórico: Florencia Chagas, elegida por Indiana Fever de la WNBA

Con apenas 19 años, Florencia Chagas consiguió un logro histórico para el básquetbol femenino argentino: la bonaerense, que actualmente juega en Italia, fue elegida en el puesto 31 del draft de la WNBA -la versión femenina de la NBA- por Indiana Fever, una de las franquicias de la liga estadounidense.

Chagas, en principio, había decidido bajarse de la elección, pero volvió a colocar su nombre tras el pedido que recibió de parte de tres equipos para estar en la lista de jugadoras elegibles. New York Liberty y Connecticut Sun eran las otras franquicias que habían mostrado interés en la escolta argentina.

Indiana entonces se queda con el derecho de elección sobre la jugadora, aunque eso no significa que deberá mudarse de inmediato. Incluso, se sabe que ha recibido varias invitaciones por parte de otros equipos para los entrenamientos de la pretemporada. La WNBA, compuesta por 12 equipos, se disputa desde 1997 en el verano estadounidense, luego de las finales de la NBA. Las actuales campeonas son las Seattle Storm, que vencieron por 3-0 a Las Vegas Aces en las finales de 2020.

????????Florencia Chagas fue elegida por Indiana Fever en el draft de la WNBA en el pick 31!!???????? pic.twitter.com/8gtLAidWTv — Basquet ARG (@BasquetARG) April 16, 2021

Chagas es hija de Oscar Chagas, conocido en el ámbito del básquet metropolitano como el Uruguayo, que en su época de jugador actuó en Los Indios de Moreno, Náutico Hacoaj, Alemn, Marcos Paz, Argentino de Castelar, Pilar y Defensores de Moreno.

De pequeña, empezó a jugar con los varones. Vale aclararlo: no hay problemas para formar equipos mixtos en las categorías más chicas. Eso se extendió hasta la Sub 13, cuando Chagas comenzó su desarrollo físico y ya no pudo compartir cancha y partidos con los chicos. Mientras, alternaba como jugadora de CASA de Padua con los varones y de Vélez con las mujeres. “Es importante que los equipos de mujeres puedan jugar contra los varones. Todos los clubes lo hacen y también los seleccionados. El juego es más intenso y te ayuda a mejorar tu nivel”, contó tiempo atrás sobre esta situación.

En su aún breve carrera, Chagas se convirtió en la primera jugadora en un Mundial FIBA -Sub 17, en su caso- en alcanzar un triple doble. Eso sucedió en una inolvidable victoria de Argentina sobre España, en el Mundial de Minsk, Bielorrusia, en 2018. Chagas terminó aquel cotejo con 17 puntos (5/9 en dobles, 1/3 en triples y 4/8 en libres), 12 rebotes y 12 asistencias. Previamente se había lucido en otros torneos juveniles con Argentina.

Fue distinguida como MVP del Sudamericano U14 de 2015 y también como MVP del All Star del NBA Sin Fronteras, en Bahamas, en 2017. También fue la segunda goleadora del Mundial U19 en 2019, donde promedió 16,3 puntos por partido (114 en total. Puede desempeñarse como base o escolta; en ambas funciones ha mostrado excelentes rendimientos.

Florencia nació en Buenos Aires el 27 de junio de 2001; se desempeñó en CASA de Padua, Vélez, Los Indios y Berazategui. A partir de 2018 se mudó a Europa y jugó en Famila Schio, de la Lega 1 de Italia, con el que llegó a jugar la Euroliga, y desde septiembre del año pasado actúa en Empoli, del mismo país.

