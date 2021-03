Denuncian despidos arbitrarios de profesionales de la salud en el servicio penitenciario

Alrededor de diez profesionales de la salud se quedaron sin empleo dentro del Servicio Penitenciario provincial en los últimos días, por supuestas cuestiones presupuestarias. "Somos muchas familias que de la noche a la mañana nos quedamos sin trabajo, sin un ingreso, totalmente desamparados en un contexto como éste", afirmó uno de los damnificados.

Los profesionales fueron avisados por Whatsapp el 3 de marzo que no debian seguir yendo a trabajar a la dependencia carcelaria del sur provincial. "Paso a comunicar, desde mañana no hay más contratos Covid", indicó un jefe a los diez trabajadores que estaban en un grupo de esta aplicación.

"Los médicos y enfermeros que prestan servicio en la Unidad en condición de monotributistas desde marzo de 2020, ingresaron hace ya un año en plena pandemia de Covid-19. No se les hizo firmar un contrato, y tampoco abrieron concursos para que obtengan el cargo en planta permanente que por ley les corresponde. Y encima hoy hace ya dos meses que no están cobrando sus sueldos", indicaron.

Por otra parte, señalaron que "seis enfermeros y cuatro médicos fueron despedidos de manera aberrante, sin un aviso previo, sin un informe por escrito, sin haber cobrado el sueldo correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021" y aseguraron que al ser calificados como "civiles", la relación laboral se dio finalizada sin más con la contradicción de que los llamaban "contratados" pero estos diez profesionales al menos, jamás firmaron un contrato, ya que recordemos que "facturaban como si fuese un servicio más".

Además, sostuvieron que "no les pagan hace dos meses, los echaron, no les hicieron contrato, no abrieron concurso, no pueden recurrir a ningún gremio porque el Servicio Penitenciario no lo permite, y ahora el Estado podría soportar acciones judiciales si esto conlleva denuncias".

El denominado 'Repor', que es una especie de bitácora de las guardias, a veces con recargos, en el Servicio Médico, ampara su labor, ya que ahí figuran las acciones concretas de los diez profesionales y también hay que tener en cuenta los libros de ingresos y egresos a la Unidad 11.

La Asociación de Medicos de la República Argentina se hizo eco del reclamo

En las últimas horas, desde AMRA enviaron una nota al Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe, Roberto Sukerman donde le solicitan realizar una reunión "de carácter presencial" para tratar, entre otros temas, el despido de los profesionales y las condiciones de trabajo en los servicios médicos.

También exigen el pase a planta, la equiparación salarial de los monotributistas y "la urgente solicitud al Ministerio correspondiente de vacunación de dicho personal de Salud".