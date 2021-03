Daniela Qüesta: “No podemos naturalizar que la violencia se apodere de Santo Tomé”

Por Santotomealdía

La intendenta Daniela Qüesta encabezó este domingo el acto por el Santo Patrono de Santo Tomé. En la oportunidad, la mandataria se refirió a los graves hechos de inseguridad que se viven en la ciudad, a pocas horas de haberse conocido un nuevo intento de fuga en la Comisaría 12.

“No nos podemos resignar, no podemos naturalizar que la violencia se apodere de Santo Tomé. Somos un pueblo generoso, somos un pueblo solidario, creyente y todos nos merecemos que cada uno haga su parte. Los vecinos hacen la suya le ponen ganas y garra, afrontan cada día los inconvenientes no solo de la pandemia, sino los inconvenientes de un país que nos tiene en un proceso recesivo hace más de 3 años”, afirmó Qüesta. En el mismo sentido, la intendente sostuvo que no se le puede pedir más a los vecinos, que acompañan las gestiones que se realizan ante la provincia.

La mandataria además, le solicitó a las distintas fuerzas políticas que dejen las mezquindades de lado y soliciten a quienes tienen la competencia en seguridad, que se hagan cargo de resolver el problema. “Lo que pedimos es la sensibilidad de la acción concreta, la presencia y la visibilización de las acciones para que los vecinos, por lo menos, nos vean a todos trabajando, en lo que ellos necesitan: vivir en paz”, sostuvo la intendenta.