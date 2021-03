Vuelve la Liga Santafesina después de un año de inactividad

Este sábado volverá la actividad oficial a la Liga Santafesina de Fútbol, después de un año de ausencia obligada por la pandemia de coronavirus. A partir de las 16.30, se disputará la mayoría de los partidos correspondientes a la fecha inicial del Torneo Apertura "Jorge Alberto Angeloni", de la Primera División "A", mientras que los respectivos cotejos de Reserva comenzarán a las 14.30.

En ese marco, el único equipo de nuestra ciudad que regresará al ruedo será Independiente, que hará su debut en condición de local ante Sportivo Guadalupe. El encuentro será arbitrado por Lucas Muga en el predio que el "Rojo" posee en el barrio Cementerio.

Independiente buscará iniciar de la mejor manera una nueva temporada en la elite liguista. Su misión será lograr una buena cantidad de puntos que le permita consolidarse en la máxima categoría sin sufrir en la tabla de los promedios.

El resto de los equipos de nuestra ciudad deberán aguardar una semana más para regresar a la actividad. Es que el certamen de la Primera "B" -que llevará el nombre del reconocido ex futbolista de Atenas Juan "Can Can" Ceballos- se pondrá en marcha el sábado 13. De acuerdo al fixture sorteado el pasado miércoles, Atenas debutará en condición de local ante Belgrano de Coronda (en la previa del encuentro se realizará la ceremonia inaugural), Don Salvador visitará a Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, Floresta a Nobleza de Recreo y Los Piratitas a Ciclón Norte de Cayastá.

