Denuncian que el boleto educativo gratuito urbano "excluye a los santotomesinos”

La concejal de la UCR Florencia González afirmo este fin de semana que “el boleto educativo gratuito urbano no debe excluir a los santotomesinos”. Según anticipó, además, envió una carta al secretario de Transporte de la Provincia, Osvaldo Miatello, solicitándole que incluya a alumnos y docentes santotomesinos en el beneficio lanzado recientemente.

“Actualmente, nuestros estudiantes y maestros solamente pueden acceder a este beneficio, si estudian o trabajan en otras ciudades. Es injusto que, por no contar con transporte urbano, siempre nos quedemos afuera de todo: de los subsidios, de la injerencia en los recorridos y ahora del boleto educativo gratuito”, afirmó la edil.



En el mismo sentido, la concejal de la UCR señaló que son muchos los niños, jóvenes y docentes que se trasladan en colectivo dentro de la ciudad, para llegar a los establecimientos educativos a los que asisten. “Como Santo Tomé no cuenta con un servicio de transporte público por colectivos urbanos, los vecinos no pueden acceder al Boleto Gratuito si asisten a escuelas de la ciudad. Es importante que el Gobierno provincial, junto con el municipio, encuentre una solución a este inconveniente, porque nos estamos quedando afuera de este gran beneficio miles de santotomesinos”, explicó Florencia González.



Con relación a la política implementada por el Gobierno provincial, la concejal de la UCR destacó: “Es un gran beneficio por el que durante décadas los estudiantes y docentes han estado luchando. Felicitamos la puesta en marcha de esta iniciativa y vamos a defender la permanencia del Boleto Educativo Gratuito. Pero, es fundamental que no excluya a las poblaciones que actualmente no cuentan con transporte urbano y utilizan el interurbano para trasladarse dentro de la ciudad”.