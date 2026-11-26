El Ministerio de Salud de Santa Fe recordó las pautas de prevención y actuación ante mordeduras de serpientes, en un contexto de aumento del caudal de los ríos que puede provocar el desplazamiento de estos animales hacia zonas urbanas y periurbanas.

Ante un accidente ofídico, la recomendación es lavar la zona afectada únicamente con agua y jabón y retirar de inmediato anillos, pulseras o prendas que puedan ajustar el miembro ante una eventual inflamación. Está contraindicado realizar torniquetes, cortes o succión en la herida, aplicar remedios caseros o intentar capturar al ejemplar.

Además, se debe acudir de inmediato al centro de salud más próximo y relatar lo sucedido. Si la persona logró observar al animal sin exponerse al peligro, puede describirlo al equipo médico. Contar con una fotografía también puede resultar útil, aunque no es indispensable y nunca debe demorar la consulta.

Para prevenir las mordeduras, la cartera sanitaria recomendó mantener los patios desmalezados, con el pasto corto y libres de escombros, basura o agua estancada. Al transitar o realizar tareas de limpieza en zonas de vegetación densa, se aconseja utilizar pantalón largo, camisa de mangas largas, guantes y botas de caña alta. También se debe evitar introducir las manos en huecos de árboles, cuevas o espacios sin visibilidad directa.

El protocolo de atención y la disponibilidad de antídotos

Desde el Ministerio precisaron que los sueros antiofídicos están disponibles en efectores estratégicos de la provincia, que cuentan con la infraestructura necesaria para monitorear al paciente y aplicar el tratamiento de manera segura.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que los efectores públicos cuentan con sueros antiofídicos.

La secretaria de Salud provincial, Andrea Uboldi, señaló que durante el verano y ante el actual contexto hídrico es fundamental extremar los cuidados para evitar encuentros con estos animales, que pueden ser arrastrados por la correntada hacia sectores donde no habitan regularmente.

“Cualquier persona que sufre este tipo de accidente debe consultar al efector más cercano, que puede ser un centro de salud o un Samco. En esa primera instancia el equipo evalúa las características de la lesión, los síntomas generales, calma el dolor y coloca una vía con suero fisiológico si se requiere un traslado, lo que permite llegar listos al lugar donde está el antisuero para actuar mucho más rápido”, explicó la funcionaria.

Uboldi indicó que el tiempo disponible entre el accidente y la aplicación del tratamiento es de aproximadamente 6 a 8 horas, un margen que permite realizar un traslado seguro mediante el sistema de emergencias hacia el hospital de referencia.

En cuanto a la distribución de las dosis, aclaró que los antisueros se encuentran en efectores que disponen de equipamiento de laboratorio para evaluar posibles alteraciones en la coagulación de la sangre y de especialistas, como cirujanos vasculares o traumatólogos, para abordar lesiones extensas.

“El antisuero se elabora a partir de veneno inoculado en caballos y su aplicación puede provocar una reacción alérgica severa (anafilaxia) en algunas personas. Por eso se requiere derivar al paciente dentro de una red segura que sabe exactamente dónde están las dosis disponibles mediante un mapeo y verificación permanente, asegurando así una respuesta adecuada”, subrayó Uboldi.