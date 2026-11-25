Colón ya conoce al árbitro que tendrá a cargo el partido decisivo frente a Deportivo Morón, por la revancha de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. La AFA confirmó que Hernán Mastrángelo será el encargado de impartir justicia en el encuentro que se disputará este viernes, desde las 21, en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

El juez principal estará acompañado por Sebastián Raineri como asistente 1 y Agustín Méndez como asistente 2, mientras que Sebastián Bresba cumplirá la función de cuarto árbitro.

En cuanto a los antecedentes, Mastrángelo dirigió a Colón en 11 oportunidades. El balance del Sabalero con este árbitro es de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. Ahora volverán a encontrarse en un compromiso clave para las aspiraciones del equipo santafesino de meterse entre los cuatro mejores del Reducido.

El cronograma de las revanchas

La actividad correspondiente a los cuartos de final se repartirá entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre. Además del encuentro entre Morón y Colón, estos son los partidos programados:

Viernes 27 de noviembre

19.00: Atlanta vs. Ciudad Bolívar.

21.00: Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro de Salta.

21.00: Deportivo Morón vs. Colón.

Sábado 28 de noviembre