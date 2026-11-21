Colón recibirá este sábado a Deportivo Morón por el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 17:30 en el estadio Brigadier López, tendrá el arbitraje de Fabrizio Llobet y será televisado por LPF Play.

El Sabalero buscará hacerse fuerte en Santa Fe y conseguir un resultado que le permita llegar con buenas perspectivas a la revancha, que se jugará el próximo viernes 27 de noviembre, a las 21, en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

El equipo de Iván Delfino llega a esta instancia después de eliminar a Midland en los octavos de final. Para el compromiso de esta tarde, el entrenador mantendría la base del equipo que consiguió la clasificación, aunque todavía tiene una duda en el mediocampo: Franco García podría ingresar en lugar de Darío Sarmiento por el sector derecho.

De esta manera, la probable formación de Colón sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento o Franco García, Federico Lértora, Agustín Toledo y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Por el lado de Deportivo Morón, el conjunto dirigido por Walter Otta viene de dejar en el camino a Colegiales. En los octavos de final empató 1 a 1 como local y avanzó a los cuartos por su posición en la fase regular, en la que terminó tercero en la Zona A.

El entrenador del Gallo podría repetir la formación que viene de conseguir la clasificación y reservar algunas variantes ofensivas para el banco de suplentes, entre ellas Olivares y Gastón González. El probable equipo sería: Salvá; Iñíguez, Salvareschi, Lazza y Livera; Kubiszyn y Burruchaga; Berterame, Fagundez, Bittolo y Levato.

El antecedente de esta temporada representa un desafío para Colón: Deportivo Morón ganó los dos partidos que disputaron durante el año. El Sabalero intentará cambiar esa historia y conseguir una ventaja en el primer cruce de una serie que se definirá en dos encuentros.