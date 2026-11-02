Error al insertar registro
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 's',1,'2026-11-02 10:56:45','p','57032.jpg')' at line 1
Se detecto un error en la sentencia:
INSERT INTO aarticulospopulares(art_id,art_fecha,art_titulo,art_visitado,art_fecha_visita,art_estado,art_imagen) VALUES (134471,'2026-11-01 20:39:00','Unión estuvo cerca de ganar en Rosario, pero terminó empatando con Newell's',1,'2026-11-02 10:56:45','p','57032.jpg')