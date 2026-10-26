Unión recibe a Estudiantes con la obligación de ganar para seguir en carrera

Unión recibe este lunes a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones del Tatengue de avanzar a los octavos de final. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio 15 de Abril, tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro y será televisado por ESPN Premium.

Con 14 puntos, la misma cantidad que suma su rival, Unión llega al compromiso sin margen de error. El equipo dirigido por Leonardo Madelón acumula cinco partidos consecutivos sin victorias y necesita volver a sumar de a tres para mantenerse cerca de los puestos de clasificación a los playoffs. Un nuevo tropiezo podría dejarlo demasiado relegado cuando quedan pocas fechas para el cierre de la fase regular.

El Tatengue viene de empatar 1-1 frente a Deportivo Riestra como visitante. Para enfrentar al conjunto platense, Madelón analiza mantener la base del equipo que jugó en la última jornada, aunque mantiene una duda en la defensa: Matías Rocha arrastra una molestia física y será evaluado antes del partido.

Si el defensor uruguayo no llega en condiciones, su lugar sería ocupado por Tomás Fagioli, quien acompañaría a Juan Pablo Ludueña en la zaga. El probable equipo de Unión es: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha o Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Mateo Peresutti, Joaquín Mosqueira y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. El entrenador es Leonardo Madelón.

Del otro lado estará un Estudiantes que llega a Santa Fe con una motivación especial después de haber conseguido la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026, tras eliminar a Flamengo en una definición por penales.

Sin embargo, el presente del Pincha en el torneo local es menos auspicioso. El conjunto dirigido por Alexander Medina viene de perder 2-1 ante San Lorenzo y también suma 14 puntos en la Zona A, por lo que necesita recuperarse para no perder terreno en la lucha por la clasificación.

La probable formación de Estudiantes es: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Alexis Castro; Edwuin Cetré, Tiago Palacios y Adolfo Gaich.

Así, los dos equipos llegan al 15 de Abril con la misma cantidad de puntos y con la necesidad de sumar. Para Unión, la urgencia es todavía mayor: después de cinco partidos sin ganar, el encuentro aparece como una oportunidad clave para volver a meterse en la pelea por los playoffs y evitar que la clasificación comience a alejarse definitivamente.