Rompieron la vidriera y robaron en un comercio de 25 de Mayo y Almirante Brown

Por Santotomealdía



Un nuevo hecho de inseguridad afectó durante la madrugada de este viernes a un comercio de nuestra ciudad. Delincuentes rompieron la vidriera de Icel Baby, ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Almirante Brown, y se llevaron entre 10 y 12 juguetes a radiocontrol, según relató su propietario, Rubén Ruzicki.

El robo ocurrió alrededor de las 2.30 de la madrugada y quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio. De acuerdo con lo observado por el comerciante, un hombre y una mujer caminaban por 25 de Mayo, de norte a sur, cuando una de las personas rompió el vidrio de una patada. Luego sustrajeron varios productos que estaban exhibidos en la vidriera.

En diálogo con Nova al Día, Ruzicki explicó que pudo revisar las grabaciones junto con un técnico y reconstruir cómo ocurrió el episodio. “Con una patada le dio al vidrio y se trajeron juguetes de radiocontrol que tienen un costo bastante elevado”, señaló. Al ser consultado sobre la cantidad de artículos sustraídos, precisó: “Unas 10 o 12 unidades seguro que se han llevado”.

El comerciante indicó que las cámaras permitieron distinguir la participación de un hombre y una mujer, aunque aclaró que las imágenes no tienen suficiente definición para identificar sus rostros, debido a que el sistema de vigilancia se encuentra en proceso de renovación.

Los daños y los antecedentes

Además de la mercadería robada, el local sufrió daños materiales por la rotura de la vidriera. Ruzicki explicó que se trata de un vidrio templado, cuya reposición representa un gasto considerable. “Son vidrios templados, son vidrios que son caros, no son baratos”, expresó. También comentó que ya se había comunicado con una vidriería para solicitar un presupuesto y avanzar con la reparación.

El propietario aseguró que no es la primera vez que su comercio resulta afectado por un hecho de estas características. Según manifestó, esta sería aproximadamente la cuarta ocasión en la que sufre un robo. “Ya uno se cansa, se cansa. Sinceramente, está cansado”, lamentó.

Durante la entrevista, Ruzicki también cuestionó la respuesta de las autoridades ante los hechos de inseguridad y reclamó medidas más rápidas. “Las decisiones políticas hay que actuar rápidamente”, sostuvo. El comerciante deberá afrontar ahora la reposición de los productos sustraídos y la reparación de la vidriera dañada.