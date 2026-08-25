Rey Leyes, sobre la reforma electoral: "El gran desafío es ver cómo se aplica el año que viene"

Por Santotomealdía

El concejal santotomesino Guillermo Rey Leyes, recientemente designado secretario general del Partido Demócrata Progresista (PDP) a nivel provincial, se refirió a la reforma electoral que esta semana podría recibir sanción definitiva en la Legislatura de Santa Fe y destacó algunos de los cambios impulsados a partir de la reforma de la Constitución provincial. Al mismo tiempo, planteó que uno de los principales desafíos será explicar a la ciudadanía las nuevas reglas de juego de cara a las elecciones del próximo año.

En diálogo con Nova al Día, Rey Leyes valoró que la reforma haya dejado atrás el sistema que otorgaba 28 bancas de la Cámara de Diputados a la lista más votada y que ahora la totalidad de los escaños se distribuya mediante el sistema D'Hondt. “Eso claramente hace que las mayorías y las minorías tengan las mismas posibilidades”, sostuvo el dirigente del PDP, quien también destacó la eliminación de la posibilidad de reelección indefinida y remarcó que se mantenga el sistema de boleta única.

El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y, según explicó Rey Leyes en su visita a FM Nova 97.5, está previsto que sea tratado este jueves en el Senado. Antes de esa instancia, los referentes de Unidos mantendrán una reunión para analizar los distintos aspectos de la iniciativa y fijar posiciones respecto de la nueva legislación electoral.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es el mecanismo previsto para las elecciones primarias. Rey Leyes explicó que en las PASO podrían presentarse hasta tres composiciones diferentes de gobernador y vicegobernador dentro de un mismo espacio, mientras que en las elecciones generales solamente competiría la fórmula que resulte ganadora de la interna.

A su vez, el dirigente señaló que el nuevo sistema permitirá que los electores puedan combinar su elección entre distintas categorías. Es decir, podrán votar por un candidato a gobernador de un espacio y, al mismo tiempo, elegir una lista de diputados de otra fuerza política.

“Puede generar complicaciones y va a haber que instruir mucho a la ciudadanía, al electorado, para que sepa que tiene esa opción”, reconoció Rey Leyes. En ese sentido, consideró que será necesario trabajar especialmente en la explicación del nuevo mecanismo para evitar confusiones cuando llegue el momento de votar.

El concejal también vinculó la discusión electoral con otro de los desafíos que observa hacia 2027: la baja participación ciudadana en las elecciones. “Hoy tenemos un electorado que no supera muchas veces el 50% al acercarse ante un proceso electivo a sufragar, y eso es un llamado de atención para todo el arco político”, sostuvo.

Para Rey Leyes, la respuesta a esa situación no pasa solamente por modificar las reglas electorales, sino también por mejorar el vínculo entre la política y la sociedad. “Seguramente se puede resolver con más y mejor política y, sobre todo, no solamente en el proceso electivo, sino que después los políticos que estemos en funciones hagamos bien las cosas, pensemos más en el bien común y no tanto en el propio beneficio”, afirmó.

En ese marco, el dirigente consideró que la reforma ya atravesó una instancia de legitimación en la Cámara de Diputados y que ahora habrá que esperar su tratamiento en el Senado. “El gran desafío es ver cómo se implementa o cómo se aplica el año que viene en las próximas elecciones”, señaló.

El nuevo rol de Rey Leyes en el PDP

La entrevista también estuvo atravesada por su reciente designación como secretario general del Partido Demócrata Progresista a nivel provincial, un cargo que asumió tras el fallecimiento de Gabriel Real. Rey Leyes explicó que aceptó la responsabilidad luego de que distintos dirigentes partidarios le pidieran que asumiera ese lugar.

“Para mí, más allá del honor de estar a cargo del partido a nivel provincial como secretario general, es una gran responsabilidad que me va a implicar redoblar esfuerzos, de tiempo, de presencia, de escucha y de resolver problemas”, expresó.

En ese sentido, planteó como uno de sus objetivos mantener la presencia territorial del PDP y fortalecer el vínculo con los representantes del espacio en municipios y comunas. También adelantó que este miércoles mantendrá una reunión con el gobernador Maximiliano Pullaro, a quien buscará plantearle distintas inquietudes vinculadas con las realidades que atraviesan concejales y presidentes comunales del espacio.

“Acá estamos para seguir trabajando por ese proyecto en el que creemos firmemente”, concluyó.